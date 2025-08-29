Інтерфакс-Україна
Події
17:39 29.08.2025

НАБУ розпочало розслідування щодо виробника ракет та ударних дронів Fire Point – ЗМІ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідує діяльність компанії Fire Point, що виробляє безпілотники дальнього радіусу дії та ракети, через підозри у введенні уряду в оману щодо цін і поставок, пише у п'ятницю Kyiv Independent з посиланнями на джерела.

"Антикорупційне агентство України розслідує діяльність провідної компанії країни з виробництва безпілотників дальнього радіусу дії — Fire Point — через підозри, що вона ввела уряд в оману щодо цін і поставок, повідомили Kyiv Independent п'ять джерел, обізнаних з розслідуванням. НАБУ також перевіряє співвласника колишньої кіностудії президента Володимира Зеленського як ймовірного кінцевого бенефіціара компанії", - пише видання.

У рамках розслідування НАБУ перевіряє інформацію про те, що Fire Point завищувала вартість своїх компонентів або кількість дронів, які вона постачає військовим, або й те, й інше, згідно з джерелами, серед яких є нинішні та колишні урядовці та представники галузі, які погодилися висловитися на умовах анонімності.

За публікацією, Fire Point підтвердила наявність розслідування, але применшила його значення, заперечивши звинувачення і представивши розслідування як таке, що базується на чутках, поширених опонентами, і є частиною більш широкого розслідування системи оборонних закупівель.

За словами трьох джерел, поточне розслідування НАБУ вказує на те, що кінцевим власником компанії є Тимур Міндіч - бізнесмен, який є співвласником заснованої Зеленським телестудії "Квартал 95", стверджує видання. Оскільки розслідування триває, жодним особам чи організаціям не було пред'явлено звинувачень.

"Досить активно поширюються чутки, що дрони (Fire Point – ІФ-У) пов'язані з Міндічем, і я повністю переконаний, що ця версія подій відповідає дійсності", – повідомило урядове джерело, знайоме з матеріалами розслідування.

Теги: #розслідування #fire_point #набу

