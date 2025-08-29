У Краматорську через атаку росіян загинув чоловік, зазнала поранень 13-річна дівчинка

Фото: Донецька ОВА

Російські окупаційні війська у Краматорську (Донецька обл.) поцілили безпілотником у відділення "Нової пошти" - одна людина загинула, 13-річна дівчинка зазнала поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"1 людина загинула і 1 поранена внаслідок російського удару по Краматорську. Ворог поцілив безпілотником у відділення "Нової пошти". Загинув 49-річний чоловік, поранено 13-річну дівчину", - написав він у телеграмі у п'ятницю.

Остаточні масштаби пошкоджень встановлюються.