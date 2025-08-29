МЗС Швеції викликало російського посла у Стокгольмі та висловило протест

Міністерство закордонних справ Швеції викликало посла РФ в Стокгольмі та виказало йому протест проти постійних атак Росії на українські міста та цивільне населення.

"Сьогодні, 29 серпня, Міністерство закордонних справ викликало посла Росії в Стокгольмі. Це було зроблено з метою висловити протест проти постійних атак Росії на українські міста та цивільне населення. Під час атаки 28 серпня також було пошкоджено приміщення делегації ЄС та Британської ради", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Зазначається, що під час виклику було наголошено на обов'язку Росії "захищати цивільне населення та цивільну інфраструктуру відповідно до міжнародного гуманітарного права".

Як повідомлялось, 28 серпня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі викликав посла РФ для пояснень після пошкодження будівлі British Council у Києві російською ракетою в ніч на четвер. Також глава дипломатії ЄС Кая Каллас після нічної російської атаки на Київ, в наслідок якої було серйозно пошкоджено представництво Євросоюзу, повідомила про виклик посла РФ в Брюсселі.