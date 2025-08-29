"Обмін територіями" на зустрічі Віткоффа з Путіним перед самітом на Алясці не обговорювався – ЗМІ

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф порушив протокол під час зустрічі з Володимиром Путіним у Москві на початку серпня і не зафіксував точні пропозиції російської сторони, а пізніше змінив риторику щодо зроблених ним одразу після зустрічі заяв, що РФ нібито готова запропонувати значні територіальні поступки, щоб припинити війну в Україні, пише Reuters з посиланням на власні джерела.

"Після того, як Віткофф зачитав президенту США доповідь, яку описали дві людини, обізнані з цим питанням, Трамп привітав "великий прогрес" свого посланця та погодився провести історичний саміт з Путіним, вказавши, що обмін територіями обговорюється. Під час телефонної розмови 7 серпня з кількома європейськими лідерами Віткофф зазначив, що Путін готовий вивести війська з українських регіонів Запорізької та Херсонської областей в обмін на відступ Києвом Донецька та Луганська… Пропозиція вразила багатьох учасників розмови, оскільки вона різко відхилялася від їхніх власних оцінок позиції Путіна", - йдеться в статті.

Повідомляється, що Віткофф змінив свою "версію" вже наступного дня. "Під час розмови, організованої державним секретарем США Марко Рубіо з європейськими радниками з національної безпеки, посол заявив, що Путін насправді не пропонує вивести війська з двох територій, про які йде мова, за словами одного з джерел. Натомість, американські чиновники вказали під час розмови, що Путін сигналізував про менші поступки Вашингтону, зокрема, що він не вимагатиме від Заходу офіційного визнання Запорізької та Херсонської областей російськими, повідомив інший американський чиновник", - вказується в повідомленні

Агентство Reuters не змогло самостійно визначити, що було сказано на московській зустрічі, при цьому відзначає з посиланням на своє джерело, що Віткофф, магнат нерухомості без досвіду в дипломатії, "порушив стандартний протокол, пішовши на зустріч без протоколіста Державного департаменту і таким чином залишився без запису точних пропозицій Путіна".

Вже 13 серпня українські чиновники повідомили високопосадовцям Німеччини, що, за їхніми розвідданими, Путін планує використати саміт із Трампом, щоб виграти час перед потенційним російським наступом у жовтні чи листопаді, йдеться в статті.

Видання відзначає, що на зустрічі Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня ті "обмінялися теплими словами, але мирної угоди не було". Після цього європейські союзники негайно почали розробляти стратегію, як вплинути на наступний крок Трампа, а президент України Володимир Зеленський, який мав зустрітися з Трампом у Вашингтоні 18 серпня, попросив європейських лідерів приєднатися до нього. Лідери остерігалися фіаско в Овальному кабінеті, але загалом оцінюють зустріч 18 серпня як успішну, оскільки вона просигналізувала про відновлення співпраці між США та Європою, про що повідомили Reuters кілька європейських дипломатів. Також Трамп та європейські лідери домовилися офіційно окреслити контури майбутніх гарантій безпеки для України, але кінець війни все одно здається віддаленим.

В статті вказується, що Трамп покладається на довірених радників та інстинкти у прагненні до миру, і це супроводжується агресивною чисткою в системі національної безпеки США та звільненням або переведенням експертів з питань РФ та України в Пентагоні, Державному департаменті та Раді національної безпеки. Прихильники Трампа кажуть, що його підхід призвів до проривів, немислимих за його попередника, а критики вказують, що це створило плутанину в адміністрації та серед союзників і подальші зустрічі Трампа з Путіним та європейськими лідерами не наблизили війну в Україні до завершення.

Повідомляється, що деякі американські чиновники, включаючи спецпосланця в Україні Кіта Келлогга, нібито були розчаровані тим, що Віткофф після своєї зустрічі в Москві вніс суперечливу нову інформацію в обговорення в той час, коли США нарешті займали більш жорстку позицію щодо РФ. Зокрема, до зустрічі в Москві адміністрація Трампа заявляла, що президент США запровадить проти РФ нові санкції 8 серпня, якщо Путін не погодиться припинити війну в Україні, чого зрештою так і не сталось.

Як повідомлялося, Трамп під час телефонної розмови з Зеленським та європейськими лідерами, що відбулася за підсумками саміту на Алясці, заявив, що Путін продовжує вимагати від України відмовитися від контролю над усією територією Донбасу. Зеленський відхилив територіальні претензії Путіна, передані йому в телефонній розмові президентом США. Пізніше Трамп заявляв про необхідність обговорити можливі обміни територіями між РФ та Україною відносно нинішньої зони бойових дій.

Зеленський після зустрічі з Трампом та європейськими колегами у Вашингтоні анонсував двосторонню зустріч з Путіним і подальшу тристоронню з Трампом і сказав, що "питання території – це питання, яке ми залишимо між мною і Путіним". Пізніше він неодноразово наголошував, що готовий обговорювати територіальні питання під час особистої зустрічі з Путіним, на якій наполягав Трамп і на яку Зеленський погодився.

Водночас міністр закордонних справ РФ Лавров заявив, що зустріч Путіна і Зеленського не планується, незважаючи на заяви Білого дому і повторював кремлівські наративи про відмову України обговорювати питання членства в НАТО, територіальні питання і скасування "законодавства, яке забороняє російську мову".