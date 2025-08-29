Нейтральні країни зможуть приєднатися до зусиль Євросоюзу щодо забезпечення гарантій безпеки України - глава дипломатії ЄС

Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Нейтральні країни зможуть сприяти зусиллям Євросоюзу в забезпеченні гарантій безпеки України, заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас.

"Наш внесок у забезпечення гарантій безпеки - це місія з навчання військових, військова місія, а також підтримка оборонної промисловості України. У всіх цих трьох напрямках можуть брати участь і нейтральні країни", - сказала вона в п'ятницю журналістам напередодні неформальної зустрічі міністрів оборони і глав МЗС країн ЄС у Копенгагені.

При цьому Каллас підкреслила, що "кожна держава сама вирішує, що і як вона вносить в систему гарантій безпеки".

Вона знову висловилася за військову підтримку Україні. За її словами, у ЄС "є ініціатива щодо боєприпасів, і намічений дедлайн до кінця цього року".

"Зараз обговорюємо, чи можна прискорити поставки, тому що вкрай необхідні боєприпаси, дуже терміново потрібні системи ППО і багато іншого", - підкреслила вона.