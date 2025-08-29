Інтерфакс-Україна
Події
08:19 29.08.2025

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є загиблі та поранені

1 хв читати
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є загиблі та поранені
Фото: ДСНС

Російські війська продовжують обстрілювати Дніпропетровщину, є загиблі та постраждалі, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Через атаку БпЛА на Дніпро постраждали двоє людей, обох госпіталізували. Чоловік 46 років "важкий". 69-річний поранений – у стані середньої тяжкості", - написав він в телеграмі.

За його словами, виникли займання, які рятувальники загасили. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт та пожежна частина.

Також потерпала і Синельниківщина – Межівська, Слов'янська, Покровська, Васильківська громади. Агресор цілив безпілотниками. Загинули двоє людей – чоловік та жінка. Також постраждала 50-річна жінка. Їй надали допомогу на місці.

Крім того, загорілося на території підприємства, а також приватні будинки і суха трава. Понівечені й АЗС та авто.

Між тим, ворожий безпілотник ворог спрямував і на Новопільську громаду Криворізького району. Виникла пожежа, її загасили. FPV-дронами противник вдарив по Нікопольщині. Влучив по Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах.

Теги: #дніпропетровська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:34 29.08.2025
Однорічний хлопчик і чоловік постраждали через атаку ворога на Запоріжжі

Однорічний хлопчик і чоловік постраждали через атаку ворога на Запоріжжі

08:48 29.08.2025
У Києві тривають роботи на місці руйнувань внаслідок ворожого обстрілу

У Києві тривають роботи на місці руйнувань внаслідок ворожого обстрілу

07:36 29.08.2025
Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

05:56 29.08.2025
Ворог продовжує обстрілювати інфраструктуру Сумщини, є постраждала - ОВА

Ворог продовжує обстрілювати інфраструктуру Сумщини, є постраждала - ОВА

19:08 28.08.2025
Коворкінг LIFT99 пошкоджено внаслідок ракетної атаки

Коворкінг LIFT99 пошкоджено внаслідок ракетної атаки

10:35 27.08.2025
Окупанти 27 разів обстрілювали населені пункти Донецької області за добу, двоє мирних загинули

Окупанти 27 разів обстрілювали населені пункти Донецької області за добу, двоє мирних загинули

10:22 27.08.2025
Окупанти 60 разів обстрілювали населені пункти Сумської області за добу, троє поранених

Окупанти 60 разів обстрілювали населені пункти Сумської області за добу, троє поранених

08:52 27.08.2025
Кількість постраждалих через ворожі атаки в Запорізькій області зросла до двох

Кількість постраждалих через ворожі атаки в Запорізькій області зросла до двох

08:37 27.08.2025
Пожежа й пошкодження житлового будинку внаслідок атаки ворожих дронів та артобстрілів у Дніпропетровській області

Пожежа й пошкодження житлового будинку внаслідок атаки ворожих дронів та артобстрілів у Дніпропетровській області

08:23 27.08.2025
Одна людина постраждала через ворожі атаки в Запорізькій області

Одна людина постраждала через ворожі атаки в Запорізькій області

ВАЖЛИВЕ

Рятувальні роботи на місці удару по п'ятиповерхівці в Києві завершилися, усього в місті 23 загиблих – Зеленський

Директор ДБР: До суду цього року передано матеріали щодо 75 правоохоронців за обвинуваченням у катуванні

На НВМК відбулися перші почесні поховання невідомих Захисників

ПС ЗСУ: Збито 46 ворожих БпЛА із 68, є влучання у 9 локаціях

Окупанти за добу втратили 850 осіб та 109 од. спецтехніки

ОСТАННЄ

Рятувальні роботи на місці удару по п'ятиповерхівці в Києві завершилися, усього в місті 23 загиблих – Зеленський

Директор ДБР: До суду цього року передано матеріали щодо 75 правоохоронців за обвинуваченням у катуванні

На НВМК відбулися перші почесні поховання невідомих Захисників

Зеленський в День пам'яті захисників: Ми не забуваємо, завдяки кому Україна зберігається

Ворог ударив дронами по молоковозу на Сумщині

Обстріли Херсонщини: 2 людини загинули, 9 поранено

ПС ЗСУ: Збито 46 ворожих БпЛА із 68, є влучання у 9 локаціях

Окупанти за добу втратили 850 осіб та 109 од. спецтехніки

29 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

"Інтерпайп" разом з міською владою Дніпра залучила в екосистему техосвіти 13 тисяч школярів та студентів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА