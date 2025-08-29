Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є загиблі та поранені

Фото: ДСНС

Російські війська продовжують обстрілювати Дніпропетровщину, є загиблі та постраждалі, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Через атаку БпЛА на Дніпро постраждали двоє людей, обох госпіталізували. Чоловік 46 років "важкий". 69-річний поранений – у стані середньої тяжкості", - написав він в телеграмі.

За його словами, виникли займання, які рятувальники загасили. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт та пожежна частина.

Також потерпала і Синельниківщина – Межівська, Слов'янська, Покровська, Васильківська громади. Агресор цілив безпілотниками. Загинули двоє людей – чоловік та жінка. Також постраждала 50-річна жінка. Їй надали допомогу на місці.

Крім того, загорілося на території підприємства, а також приватні будинки і суха трава. Понівечені й АЗС та авто.

Між тим, ворожий безпілотник ворог спрямував і на Новопільську громаду Криворізького району. Виникла пожежа, її загасили. FPV-дронами противник вдарив по Нікопольщині. Влучив по Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах.