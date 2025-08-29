Ворог продовжує обстрілювати інфраструктуру Сумщини, є постраждала - ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати інфраструктуру Сумщини, є постраждала, повідомила сумська ОВА.

"Ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру Сумщини. Цього вечора російський ударний дрон влучив у подвір’я в Піщанському старостаті Сумської громади", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждала 58-річна власниця домогосподарства. Жінці надають необхідну медичну допомогу, попередньо її стан неважкий. Пошкоджень зазнав приватний будинок.

Протягом дня інтенсивних обстрілів зазнала Глухівська громада. Там є пошкодження об’єктів інфраструктури. Обійшлося без жертв і постраждалих.

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/38176