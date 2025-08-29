Інтерфакс-Україна
Події
05:56 29.08.2025

Ворог продовжує обстрілювати інфраструктуру Сумщини, є постраждала - ОВА

1 хв читати

Російські окупанти продовжують обстрілювати інфраструктуру Сумщини, є постраждала, повідомила сумська ОВА.

"Ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру Сумщини. Цього вечора російський ударний дрон влучив у подвір’я в Піщанському старостаті Сумської громади", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждала 58-річна власниця домогосподарства. Жінці надають необхідну медичну допомогу, попередньо її стан неважкий. Пошкоджень зазнав приватний будинок.

Протягом дня інтенсивних обстрілів зазнала Глухівська громада. Там є пошкодження об’єктів інфраструктури. Обійшлося без жертв і постраждалих.

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/38176

Теги: #сумська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:08 28.08.2025
Коворкінг LIFT99 пошкоджено внаслідок ракетної атаки

Коворкінг LIFT99 пошкоджено внаслідок ракетної атаки

10:35 27.08.2025
Окупанти 27 разів обстрілювали населені пункти Донецької області за добу, двоє мирних загинули

Окупанти 27 разів обстрілювали населені пункти Донецької області за добу, двоє мирних загинули

10:22 27.08.2025
Окупанти 60 разів обстрілювали населені пункти Сумської області за добу, троє поранених

Окупанти 60 разів обстрілювали населені пункти Сумської області за добу, троє поранених

08:52 27.08.2025
Кількість постраждалих через ворожі атаки в Запорізькій області зросла до двох

Кількість постраждалих через ворожі атаки в Запорізькій області зросла до двох

08:37 27.08.2025
Пожежа й пошкодження житлового будинку внаслідок атаки ворожих дронів та артобстрілів у Дніпропетровській області

Пожежа й пошкодження житлового будинку внаслідок атаки ворожих дронів та артобстрілів у Дніпропетровській області

08:23 27.08.2025
Одна людина постраждала через ворожі атаки в Запорізькій області

Одна людина постраждала через ворожі атаки в Запорізькій області

21:09 26.08.2025
Ворог ударив дроном по багатоповерхівці в Херсоні - дві жінки поранені

Ворог ударив дроном по багатоповерхівці в Херсоні - дві жінки поранені

17:58 26.08.2025
Третина угод на офісному ринку Києва пов’язана з переїздом з пошкоджених внаслідок військових дій будівель

Третина угод на офісному ринку Києва пов’язана з переїздом з пошкоджених внаслідок військових дій будівель

08:57 26.08.2025
Ворог активно атакує дронами трасу М-14 "Херсон-Миколаїв"

Ворог активно атакує дронами трасу М-14 "Херсон-Миколаїв"

08:41 26.08.2025
Росіяни атакували дронами Сумщину: є пошкодження, пожежа та двоє постраждалих

Росіяни атакували дронами Сумщину: є пошкодження, пожежа та двоє постраждалих

ВАЖЛИВЕ

США схвалили продаж Україні авіабоєприпасів на $825 млн – Держдеп

До 21 зросла кількість загиблих у Києві

РФ та Україна не готові самі припиняти війну, хоча їх лідери цього хочуть, Трамп зробить про це заяви

Китай дозволяє РФ воювати попри їхні заяви, що не можна розширювати війну - Зеленський

Вже 19 загиблих у Києві

ОСТАННЄ

"Інтерпайп" разом з міською владою Дніпра залучила в екосистему техосвіти 13 тисяч школярів та студентів

Посольство США: Коли йдеться про цю війну, Трамп чітко заявив, що вбивства мають припинитися

Уже 23 жертви російської атаки в Києві – Ткаченко

Ткаченконазвав "цинізмом" інформаційні атаки після російського удару

Окупанти втратили 125 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Зеленський провів онлайн-зустріч з новим президентом Польщі та іншими лідерами для синхронізації позицій напередодні великих дипломатичних подій

США схвалили продаж Україні авіабоєприпасів на $825 млн – Держдеп

Більшість поїздів повертаються до графіка - "Укрзалізниця"

Загиблих в Києві вже 22 людини - Ткаченко

МЗС та Мінкультури засуджують присутність російського прапора на Венеційському кінофестивалі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА