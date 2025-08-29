Інтерфакс-Україна
Події
03:44 29.08.2025

Посольство США: Коли йдеться про цю війну, Трамп чітко заявив, що вбивства мають припинитися

1 хв читати

Посольство США в Києві засудило нічну російську масовану атаку по цивільним будинкам та офіційним установам, зокрема, закордонним, розташованим в Києві.

"Минулої ночі російські атаки в Києві знову вразили цивільні цілі, зокрема українські будинки та будівлі, де розташовані представництво ЄС та Британська Рада. Удари по цивільних районах є неприйнятними та мають бути негайно припинені, і ми висловлюємо найглибші співчуття жертвам та їхнім родинам. Коли йдеться про цю війну, президент Трамп чітко заявив: вбивства мають припинитися, і обидві сторони повинні інвестувати в узгоджене рішення", - йдеться в заяві, оприлюднений посольством в соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/USEmbassyKyiv/status/1961111706664374391

Теги: #рф #атака #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:09 29.08.2025
Уже 23 жертви російської атаки в Києві – Ткаченко

Уже 23 жертви російської атаки в Києві – Ткаченко

00:12 29.08.2025
США схвалили продаж Україні авіабоєприпасів на $825 млн – Держдеп

США схвалили продаж Україні авіабоєприпасів на $825 млн – Держдеп

23:39 28.08.2025
Загиблих в Києві вже 22 людини - Ткаченко

Загиблих в Києві вже 22 людини - Ткаченко

23:25 28.08.2025
МЗС та Мінкультури засуджують присутність російського прапора на Венеційському кінофестивалі

МЗС та Мінкультури засуджують присутність російського прапора на Венеційському кінофестивалі

22:35 28.08.2025
До ліквідації наслідків повітряної атаки РФ на Київ залучено понад 20 волонтерів УЧХ

До ліквідації наслідків повітряної атаки РФ на Київ залучено понад 20 волонтерів УЧХ

21:25 28.08.2025
Комітет захисту журналістів засуджує масований удар РФ по трьох ЗМІ

Комітет захисту журналістів засуджує масований удар РФ по трьох ЗМІ

20:59 28.08.2025
РФ та Україна не готові самі припиняти війну, хоча їх лідери цього хочуть, Трамп зробить про це заяви

РФ та Україна не готові самі припиняти війну, хоча їх лідери цього хочуть, Трамп зробить про це заяви

20:49 28.08.2025
Мерц вважає, що після удару РФ по Києву зустріч Зеленського з Путіним не відбудеться

Мерц вважає, що після удару РФ по Києву зустріч Зеленського з Путіним не відбудеться

20:29 28.08.2025
ЄК оголосила про свої пропозиції щодо початку реалізації спільної з США декларації про торгівлю

ЄК оголосила про свої пропозиції щодо початку реалізації спільної з США декларації про торгівлю

20:26 28.08.2025
Китай дозволяє РФ воювати попри їхні заяви, що не можна розширювати війну - Зеленський

Китай дозволяє РФ воювати попри їхні заяви, що не можна розширювати війну - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

США схвалили продаж Україні авіабоєприпасів на $825 млн – Держдеп

До 21 зросла кількість загиблих у Києві

РФ та Україна не готові самі припиняти війну, хоча їх лідери цього хочуть, Трамп зробить про це заяви

Китай дозволяє РФ воювати попри їхні заяви, що не можна розширювати війну - Зеленський

Вже 19 загиблих у Києві

ОСТАННЄ

Ворог продовжує обстрілювати інфраструктуру Сумщини, є постраждала - ОВА

"Інтерпайп" разом з міською владою Дніпра залучила в екосистему техосвіти 13 тисяч школярів та студентів

Ткаченконазвав "цинізмом" інформаційні атаки після російського удару

Окупанти втратили 125 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Зеленський провів онлайн-зустріч з новим президентом Польщі та іншими лідерами для синхронізації позицій напередодні великих дипломатичних подій

Більшість поїздів повертаються до графіка - "Укрзалізниця"

Зеленський зустрівся з новим президентом Польщі для синхронізації позицій напередодні великих дипломатичних подій

У Софіївській Борщагівці зупинили розважальний захід, проведення якого не було погоджено з військовими

Близько 20 тис абонентів на Харківщині залишаються без газу через аварію на газопроводі

Кількість підтверджених жертв російської нічної атаки Києва, ймовірно, зростатиме - КМВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА