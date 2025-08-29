Посольство США: Коли йдеться про цю війну, Трамп чітко заявив, що вбивства мають припинитися

Посольство США в Києві засудило нічну російську масовану атаку по цивільним будинкам та офіційним установам, зокрема, закордонним, розташованим в Києві.

"Минулої ночі російські атаки в Києві знову вразили цивільні цілі, зокрема українські будинки та будівлі, де розташовані представництво ЄС та Британська Рада. Удари по цивільних районах є неприйнятними та мають бути негайно припинені, і ми висловлюємо найглибші співчуття жертвам та їхнім родинам. Коли йдеться про цю війну, президент Трамп чітко заявив: вбивства мають припинитися, і обидві сторони повинні інвестувати в узгоджене рішення", - йдеться в заяві, оприлюднений посольством в соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/USEmbassyKyiv/status/1961111706664374391