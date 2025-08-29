Інтерфакс-Україна
01:24 29.08.2025

Окупанти втратили 125 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 125 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 37 атак, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 125 окупантів, з них 90 безповоротно", - ідеться в повідомленні.

Також знищено артилерійську систему, шість одиниць автомобільної техніки, дев’ять безпілотних літальних апаратів, два пункти управління БпЛА та два склади військово-технічного майна. Крім того, пошкоджено артилерійську систему та дев’ять укриттів для особового складу противника.

Загалом протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 37 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Сухий Яр, Даченське, Звірове, Удачне, Горіхове та Новоукраїнка. На даний час бої точаться у чотирьох локаціях.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02iUD6CLWiqSF5rUJjDcJ3bUWLmraNsAbWQMEF33Gf8SF2h7AdtmiQeScxUGhabCULl

