22:09 28.08.2025

Заява Верховної Ради України: Удар по представництву Євросоюзу в Києві - черговий перетин червоної лінії

Керівництво Верховної Ради України закликає міжнародну спільноту засудити терористичні атаки Росії проти цивільного населення та запровадити проти неї сильніші санкції, а Україні надати додаткову військову допомогу, зокрема системи ППО.

"Ми переконані: цю війну може зупинити лише дипломатія сили. У заяві Верховної Ради України міжнародну спільноту закликають засудити терористичні атаки росії проти цивільного населення, запровадити найжорсткіші санкції та перекрити всі лазівки для їх обходу, надати Україні додаткову військову допомогу, зокрема системи ППО та далекобійні спроможності", - сказано в заяві, оприлюдненій пресслужбою парламенту в телеграмі.

У парламенті наголосили, що удар по представництву Європейського союзу в Києві — черговий перетин червоної лінії.

"російська федерація свідомо вбиває мирних жителів, нищить школи, лікарні, енергетичні та культурні об’єкти, відверто зневажає міжнародне гуманітарне право", - сказано в тексті.

Як повідомлялося, стало відомо про 21-го загиблого через атаку ворога на столицю

Росія здійснила масований ракетно-дроновий удар в ніч на четвер по Україні.

Джерело: https://t.me/verkhovnaradaukrainy/83525

Теги: #рада #заява #атаки

