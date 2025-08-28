Інтерфакс-Україна
20:10 28.08.2025

МЗС Ізраїлю висловило співчуття у зв'язку з атакою РФ по Києву

Міністерство закордонних справ Держави Ізраїль висловило співчуття у зв'язку з масованою атакою РФ по Києву, внаслідок якої загинули цивільні, а також були пошкоджені будівлі Представництва ЄС та Британської ради.

"Висловлюємо співчуття родинам, які втратили своїх близьких під час вчорашнього російського нападу на Київ, та бажаємо швидкого одужання пораненим. Наші думки з усіма, хто постраждав від вчорашньої атаки, що завдав шкоди житловим районам та дипломатичним місіям делегації ЄС та Британської Ради", - йдеться у повідомленні МЗС у соцмережі Х.

 

