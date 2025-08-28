Інтерфакс-Україна
19:59 28.08.2025

Директорка "Грант Торнтон" Чала та Ярема з секретаріату Кабміну увійшли до складу наглядової ради "Укрпошти"

Новими членами наглядової ради національного поштового оператора "Укрпошта" стали директорка ТОВ "Грант Торнтон", яке надає аудиторські та консалтингові послуги, Ірина Чала та перший заступник державного секретаря Секретаріату Кабінету міністрів Олександр Ярема.

Як зазначається у повідомленні компанії у системи розкриття НКЦПФР у четвер, вони призначені наказом Мінрозвитку від 27 серпня строком на три роки як представники держави.

Ярема з лютого 2020 по березень 2020 року обіймав посаду голови Державного агентства розвитку молоді та громадянського суспільства, потім по червень 2020 року був першим заступником держсекретаря секретаріату Кабміну; а згодом по липень 2025 року – держсекретарем. Після оновлення уряду у липні цього року знову став першим заступником держсекретаря Секретаріату Кабміну.

Чала очолює "Грант Торнтон" з жовтня 2023 року, а до цього з березня 2020 року була його директоркою з розвитку бізнесу.

Окрім того "Укрпошта" повідомила про припинення з 27 серпня повноважень незалежного члена наглядової ради Олени Малинської – ексголови правління банку "Кредит Дніпро", а днем раніше раду покинув представник держави заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач. Іншим представником держави у раді до 29 травня був нинішній голова КМВА Тимур Ткаченко.

Згідно з інформацією на сайті "Укрпошти", її наглядову раду очолює Ігор Мітюков, який був міністром фінансів України і надзвичайним та повноваженим послом України у Великій Британії. Членами ради також є Рінат Абдрасілов – старший партнер Cambridge Management Consulting, який спеціалізується на стратегії й цифровій трансформації для банків та фінтех-компаній у 17 країнах, а також Ґері Джон Керрол, який з 2016 до 2022 року був керуючим директором Asia Pacific Post, головної організації 28 поштових операторів, до якої входять Пошта Австралії, Пошта Китаю, Пошта Індії, Пошта Японії, Пошта Кореї та Пошта Сінгапуру.

Джерело: https://smida.gov.ua/db/feed/showform/person_o/135675

https://smida.gov.ua/db/feed/showform/person_o/135623

https://www.ukrposhta.ua/ua/nahliadova-rada

