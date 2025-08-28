Європейські лідери та дипломати засуджують атаку РФ по Києву, закликають до тиску на Кремль

Європейські лідери, політики і дипломати реагують на нічну масовану атаку РФ по українських містах та закликають до тиску на Кремль.

Президент Франції Емманюель Макрон назвав атаку РФ "терором і варварством".

"Житлові райони та цивільна інфраструктура були навмисно обстріляні. Пошкоджено офіси Представництва Європейського Союзу та Британської Ради. Франція найрішучіше засуджує ці безглузді та жорстокі атаки. Повна підтримка українського народу та найглибше співчуття всім скорботним родинам", - написав він у соцмережі Х.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив співчуття українцям у звʼязку з атакою РФ та пошкодженням будівлі British Council.

"Мої думки з усіма, хто постраждав від безглуздих російських ударів по Києву, які пошкодили будівлю Британської Ради. Путін вбиває дітей та мирних жителів, а також саботує надії на мир. Цьому кровопролиттю треба покласти край", - заявив він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевич назвав атаку ще одним жахливим злочином Росії.

"Росія не хоче миру, вона хоче війни. Миру можна досягти через силу – підтримка України та санкції проти РФ . Я солідарний з Україною у цю трагічну годину", - написав він.

Президентка Молдови Мая Санду наголосила, що "Росія несе війну і смерть. Ще один доказ сьогодні".

"Вільний світ повинен посилити підтримку України та чинити тиск на Росію, щоб вона погодилася на надійне припинення вогню", - закликала вона.

Президент уряду Іспанії Педро Санчез заявив, що "кожна російська агресія в цій несправедливій війні – це новий удар проти миру".

"Напад на дипломатичну місію – це нове кричуще порушення міжнародного права. Моя повна солідарність зі співробітниками Представництва ЄС у Києві, жертвами атаки та українським народом", - заявив він у соцмережі Х.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що шокований масованим ударом Росії по Києву минулої ночі.

"Російський терор нас не зламає. Ми твердо стоїмо з Україною та її народом", - запевнив він.

Президент Фінляндії Александер Стубб засудив атаку РФ, наголосивши, що єдине, що змусить Путіна сісти за стіл переговорів - це тиск.

"Останні удари Росії по цивільних цілях у Києві є ще одним прикладом трьох простих фактів: 1. Росія не має наміру припиняти цю війну. 2. Росія не змінила своєї головної стратегічної мети – знищення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. 3. Російські удари по цивільних цілях є кричущим порушенням міжнародного права", - зазначив Стубб, додавши, що Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну всіма необхідними дипломатичними, фінансовими та військовими зусиллями.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен рішуче засудила напад на Київ минулої ночі та висловила підтримку Україні.

"Глибоко засмучені тим, що ці смертельні атаки на український народ продовжуються. Це чітко показує, що Путін не зацікавлений у мирі. У нас немає іншого вибору, окрім як продовжувати нашу рішучу підтримку України", - йдеться у повідомленні уряду Данії у Х.

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру написав, що "у світлі шокуючої та неприпустимої атаки Росії по Україні ми висловлюємо нашу повну солідарність з українським народом та президентом Володимиром Зеленським".

"Росія повинна терміново припинити агресію та поважати цілісність України", - заявив він .

Прем’єр Естонії Крістен Міхал, коментуючи масований удар Росії по Києву, закликав тиснути на РФ.

"Путін знову доводить, що він не прагне миру. Минулої ночі жорстокі атаки Росії були спрямовані на знищення мирних жителів далеко від фронту. Єдина мова, яку Путін розуміє, це тиск. Це означає жорсткіші санкції та непохитну військову підтримку України", - заявив він.

Віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Путін висміює європейські та американські мирні зусилля.

"Цієї ночі ракети Путіна вбили українських мирних жителів і пошкодили будівлю представництва Європейського Союзу. В нашому посольстві всі цілі та здорові. Ось так Росія бореться за мир", - написав він у соцмережі Х.

Глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер засудила ракетні обстріли Києва, що також пошкодили офіс Представництва ЄС, назвавши це неприйнятним нападом на дипломатичний об’єкт.

"Європа тепер повинна діяти єдиним чином – продовжуючи підтримувати Україну", - закликала вона.

У Міністерстві закордонних справ Норвегії закликали РФ до негайного припинення агресіі.

"Росія знову жорстоко обстріляла Київ ракетами та безпілотниками. Хоробре цивільне населення України страждає від незаконної агресії Росії. Ми закликаємо Росію негайно припинити війну. Наша відповідь — ще сильніша підтримка України", - йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс після атаки РФ по Україні наголосив, що "це показує жорстоку реальність: Путін обирає терор, а не мир".

"Ми повинні посилити тиск на Росію для досягнення міцного миру", - закликав він.

Глава бельгійської дипломатії Максим Прево заявив, що "Росія вкотре демонструє, що в неї немає справжнього бажання до миру".

"Вона обирає терор, руйнування та брехню замість діалогу. Мої думки з родинами поранених, з колегами з ЄС, зі співробітниками Британської Ради та з усіма українцями, які переживають цей жах з надзвичайною мужністю. Бельгія повністю солідарна. Ми не будемо мовчати. ​​Україна не буде самотньою", - написав він.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що "сьогоднішній жорстокий напад на Київ – це жахлива демонстрація зневаги Росії до мирних переговорів".

"Російські ракети уразили кілька будівель, зокрема представництво ЄС. Ганьба агресору. Висловлюємо найглибші співчуття родинам жертв. Чехія й надалі твердо стоятиме на боці України", - запевнив він.