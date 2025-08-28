Інтерфакс-Україна
14:22 28.08.2025

Очільник КМВА: Вже 16 загиблих, маємо антирекорд - пошкодження в усіх районах столиці

Фото: ДСНС Києва

Пошкодження будівель та інфраструктури зафіксовано у 33 локаціях Києва через комбіновану ворожу атаку на місто минулої ночі, на 18 з них залучені рятувальники, вже відомо про 16 загиблих, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"У нас 33 локації з наслідками, на 18 залучені рятувальники. Маємо антирекорд - пошкодження в усіх районах міста", - написав він у телеграмі у четвер.

"Тим часом російська вбивча статистика лише росте. Натепер вже 16 загиблих фіксуємо внаслідок ворожої атаки. З них 4 – діти", - додав він декілька хвилин поспіль.

За його словами, важким питанням залишається першочергова допомога людям. "І щодо відновлення документів, і щодо оформлення допомоги. Багато тисяч розбитих вікон. Лише в Голосіївському районі - до 80 будинків постраждали. Зараз з матрезерву поставлена задача видати невідкладно засоби. І будемо направляти на допомогу додаткові ресурси".

Він зазначив ще один важливий момент - документи. "На місцях зі значними пошкодженнями налагодили, щоб працювало виїзне відділення ДМС - паспортний сервіс. Також працює мобільний сервісний центр МВС. Кияни втратили транспорт, все це фіксуємо, допомагаємо. Люди повинні мати можливість відновити втрачені документи. Дякую за це сприяння".

За його словами, на кількох локаціях необхідно поновити газо- та електропостачання. "Київгаз працює над цим. Є точкові відімкнення світла. Фахівці працюють і зможуть все підʼєднати, як тільки рятувальники завершать роботи".

