Інтерфакс-Україна
Події
13:20 28.08.2025

Україна проінформувала президента Швейцарської Конфедерації щодо демонстративної російської атаки - Єрмак

Україна проінформувала президента Швейцарської Конфедерації щодо демонстративної російської атаки - Єрмак
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, прем’єр-міністр Юлія Свириденко та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця провели зустріч з президенткою Швейцарської Конфедерації Карін Келлер-Зуттер та керівником Управління міжнародної безпеки Федерального департаменту закордонних справ Ґабріелем Люхінгером.

"Поінформували про сьогоднішню масовану ракетно-дронову атаку росії проти наших міст і громад. 563 дрони, 26 ракет, в тому числі балістичні. Демонстративний удар, який точно доводить, що потрібен новий спільний та сильний тиск проти росії", - написав Єрмак у телеграм-каналі у четвер.

За його словами, українська сторона наголосила, що реальний мир — не абстрактне бажання, а результат конкретних дій, що мають призвести до припинення щоденних жертв і руйнувань.

"Єдність міжнародного тиску — дипломатичного, санкційного, а також забезпечення України надійними гарантіями безпеки — усе це примусить росію сісти за стіл переговорів. У відповідь на терор важливо, щоб світ демонстрував сильні та рішучі кроки", - зауважив керівник ОП.

Україна подякувала Швейцарії за готовність надавати майданчик для міжнародних зустрічей.

"Але такі зустрічі можуть бути результативними лише тоді, коли всі країни єдині у своїй позиції — без винятків, із чіткою метою вплинути на агресора", - резюмував Єрмак.

