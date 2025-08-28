Інтерфакс-Україна
Події
12:00 28.08.2025

Україна діятиме дзеркально у відповідь на рішення Угорщини заборонити в’їзд військовому - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на останні заяви угорського колеги Петера Сійярто стосовно заборони в'їзду до країни командувачу української військової частини, яка здійснила "останній удар" на нафтопровід "Дружба".

"Як безсоромно публікувати це після жорстокої атаки терористичної держави Росія. Петере, якщо російський газопровід для вас важливіший за українських дітей, вбитих Росією сьогодні вранці, то це моральний занепад. Угорщина на неправильному боці історії. Ми зробимо дзеркальні дії", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Раніше Сійярто заявив, що останнім часом Україна здійснила кілька атак на нафтопровід "Дружба", який має "важливе значення для безпечного енергопостачання Угорщини".

Сійярто звинуватив Україну в тому, що ці атаки "в першу чергу шкодять Угорщині і, звичайно, Словаччині, а не Росії". Він повідомив , що його країна вирішила "заборонити командиру військової частини, яка здійснила нещодавні надзвичайно серйозні атаки на нафтопровід "Дружба", в'їзд до Угорщини та всієї Шенгенської зони".

Теги: #угорщина #сибіга

