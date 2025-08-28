Сибіга: Дії Путіна свідчать про відмову від дипломатії, діалогу та мирних зусиль

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи ворожу повітряну атаку в ніч на четвер, заявив, що Україна наполягає на "рішучій міжнародній реакції на жорстокий удар Росії по Києву та інших містах".

"Ми наполягаємо на рішучій міжнародній реакції на жорстокий удар Росії по Києву та інших містах. Росія вбила щонайменше вісім осіб, серед яких була дитина, та завдала удару по цивільній інфраструктурі. Незалежно від того, що Путін сказав на Алясці, його реальні дії свідчать про відмову від дипломатії, діалогу та мирних зусиль", - написав він у соцмережі Х.