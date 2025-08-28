28 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1282 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1282 RUSSIAN AGRESSION

28 серпня відзначають Міжнародний день публічного читання коміксів, Міжнародний день каберне, День краватки-метелика.

За народним календарем в Україні - Обжинки.

Православна церква - День пам’яті святого преподобного Мойсея Мурина.

Міжнародний день публічного читання коміксів

Започаткований 2010 року Сарою Мореан та Браяном Гітером з сайту альтернативних коміксів Daily Cross Hatch. Мета цього дня – популяризація коміксів та заохочення людей читати їх публічно без сором’язливості.

Дата святкування була обрана на честь дня народження Джека Кірбі, одного з найвідоміших творців коміксів, який створив таких персонажів, як Люди Ікс, Халк та Фантастична четвірка. Завдяки його праці комікси стали дуже популярними і сьогодні їх можна знайти на прилавках книжкових магазинів, у бібліотеках та навіть у шкільних програмах.

Міжнародний день каберне

У четвер напередодні Дня праці США відзначається Міжнародний день каберне. Сорт винограду Каберне Совіньйон є найпоширенішим у світі та зустрічається практично у всіх виноробних регіонах. Він є наслідком схрещення таких сортів, як Каберне Фран та Совіньйон Блан.

День краватки-метелика

28 серпня в США святкують Національний День краватки-метелика. Це неформальне свято модного жіночого та чоловічого аксесуара.

Обжинки

Це стародавнє українське свято, яке відзначає завершення жнив. Має глибоке коріння в народних традиціях і символізує закінчення важкої праці на полях та початок періоду відпочинку. Святкування зазвичай відбувається наприкінці серпня, коли завершуються жнива. Цього дня день селяни збираються разом, щоб відсвяткувати успішне збирання врожаю. Однією з головних традицій є плетіння вінка з останніх колосків, який потім урочисто несуть до церкви для освячення. Після цього вінок зберігають до наступного року, а зерно з нього використовують для посівання. Свято супроводжується піснями, танцями та святковою трапезою. Господарі частують женців хлібом-сіллю та іншими стравами, а також організовують різні обрядові дійства.

Цього дня народилися:

260 років від дня народження Тадеуша Чацького (1765-1813), польського історика, економіста, письменника, мецената, громадсько-політичного та культурно-освітнього діяча, засновника Кременецького (Волинського) ліцею;

135 років від дня народження Дмитра Юрійовича Загула (1890-1944), українського поета-символіста, літературознавця, критика, публіциста, перекладача, педагога, громадського діяча;

100 років від дня народження Григорія Олексійовича Павленка (1925-1992), українського художника кіно;

90 років від дня народження Василя Івановича Вихристенка (1935-2016), українського письменника, поета, перекладача, публіциста;

75 років від дня народження Івана Юрійовича Яцканина (1950), українського письменника, перекладача, публіциста, журналіста, редактора, видавця (Словаччина);

75 років від дня заснування (1950) в Сіднеї (Австралія) Наукового товариства імені Шевченка. Дату заснування подано за Енциклопедією "Наукового товариства імені Шевченка"; за іншими даними засновано 26.08.1950 р.;

60 років від дня народження Сергія Івановича Слабенка (1965-2023), українського політичного та державного діяча, учасника російсько-української війни;

30 років від дня відкриття (1995) пам'ятника Головнокомандувачу УПА Т. Чупринці (Р. Шухевичу) в с. Тишківці (Івано-Франківська обл.);

25 років від дня відкриття (2000) Державного літературно-меморіального музею-садиби Олеся Гончара в с. Сухе (Полтавська обл.).

Ще в цей день:

1921 - У Києві розстріляли 47 членів ЦУПКому (Центрального Українського Повстанського Комітету), серед яких були Іван Андрух, співзасновник УВО, та поет-військовик Григорій Чупринка;

1924 - Відбувається Серпневий виступ грузинів проти радянської влади;

1937 - У Японській імперії засновують компанію Toyota;

1946 - США скористались правом вето на вступ до ООН таких країн, як Монгольська Народна Республіка та Народна Соціалістична Республіка Албанія;

1963 - Біля Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні збирається 200 тисяч учасників маршу протесту проти расової сегрегації та дискримінації;

1988 - У Федеративній Республіці Німеччина відбуваються демонстраційні польоти, під час яких над американською авіабазою в Рамштайні зіткнулися три італійських літаки, які виконували груповий політ — уламки літаків падають на землю у натовп спостерігачів, що призводить до загибелі 66 людей;

1990 - Ірак оголошує окупований Кувейт своєю 19-ю провінцією, перейменовує місто-столицю Кувейт у Кадіму та утворює новий міський район, названий на честь Саддама Хусейна;

1996 - Після 15 років подружнього життя і 4 років життя нарізно лондонський суд офіційно розлучає британського принца Чарльза і принцесу Діану;

1999 - У столиці Малайзії Куала-Лумпурі відкривається найвища на той час споруда — дві 88-поверхові башти-близнючки торгово-ділового центру "Вежі Петронас" заввишки 452 метри кожна.

Церковне свято:

День пам’яті святого преподобного Мойсея Мурина

Мойсей народився в Ефіопії і в молодості був рабом у знатного чоловіка, який вигнав його за погану поведінку. Після цього Мойсей став ватажком розбійників і наводив жах на всю околицю своїми злодіяннями. Однак, згодом він розкаявся у своїх гріхах і вирішив змінити своє життя. Мойсей прийшов до монастиря, де його спочатку не хотіли приймати через його минуле. Але він не відступив і продовжував молитися та просити прощення. Зрештою, його прийняли до монастиря, де він став ченцем, а пізніше ієромонахом. Мойсей провів решту свого життя в молитві та покаянні, ставши прикладом Божого милосердя та сили покаяння. Він помер у віці 75 років від рук розбійників.

Іменини: Василь, Георгій, Іван, Макар, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Федір, Ганна.