В столиці внаслідок атаки горить дитячий садочок і багатоповерхівка – КМВА

У Дарницькому районі Києва внаслідок атаки сталося займання, горить дитячий садочок, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко

У Дніпровському районі зафіксовано пожежу в житловій багатоповерхівці: "У Дарницькому районі внаслідок атаки сталося займання, горить дитячий садочок. У Дніпровському районі пожежа в житловій багатоповерхівці", - написав він у телеграм-каналі.

