У Дарницькому районі Києва пошкоджено два житлові будинки внаслідок ворожої атаки

У Дарницькому районі столиці зафіксовано пошкодження двох житлових будинків, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Попередньо, в Дарницькому районі є пошкодження в двох житлових будинках", – зазначив Кличко.

В свою чергу голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко додав, що в районі зафіксовано падіння уламків на житлові будинки за двома адресами: "В Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на житлові будинки за двома адресами".

