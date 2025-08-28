03:52 28.08.2025
У Дарницькому районі Києва пошкоджено два житлові будинки внаслідок ворожої атаки
У Дарницькому районі столиці зафіксовано пошкодження двох житлових будинків, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Попередньо, в Дарницькому районі є пошкодження в двох житлових будинках", – зазначив Кличко.
В свою чергу голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко додав, що в районі зафіксовано падіння уламків на житлові будинки за двома адресами: "В Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на житлові будинки за двома адресами".
Джерела: https://t.me/vitaliy_klitschko/5181
https://t.me/tkachenkotymur/1617