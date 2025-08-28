У Києві медики виїхали на виклик у Дніпровський район, екстрені служби — у Шевченківський і Дарницький - Кличко

У Дніпровському районі столиці бригада медиків прямує на виклик, водночас інші екстрені служби виїхали на виклики у Шевченківський та Дарницький райони, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Водночас у місті триває повітряна тривога. "Виклик медиків у Дніпровський район столиці. Бригада прямує на місце. Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях!" — наголосив Кличко у своєму телеграм-каналі.

Пізніше він додав: "Також екстрені служби виїхали в Шевченківський та Дарницький райони".

Падіння уламків зафіксовано у Деснянському районі столиці.

"Також падіння уламків у Деснянському районі. Служби прямують", - зазаначив мер.

