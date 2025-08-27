У двір дев’ятиповерхового будинку в Святошинському районі Києва впав ворожий БпЛА - влада

У Святошинському районі Києва в двір дев’ятиповерхового житлового будинку впав ворожий безпілотний літальний апарат, вибуху та пошкоджень немає, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Екстрені служби прямують на місце", – додав він.

За словами голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, падіння зафіксовано як цілого БпЛА: "У Святошинському районі зафіксовано падіння цілого БпЛА. Попередньо без пошкоджень та постраждалих. На місце прямують служби", - зазначив він у своєму дописі в телеграм-каналі.

