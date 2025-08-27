Інтерфакс-Україна
22:17 27.08.2025

У Купʼянську через удар російського fpv-дрону постраждали двоє працівників "швидкої"

Російські війська 27 серпня здійснили низку атак на населені пункти Харківської області, внаслідок яких постраждали працівники "швидкої", повідомила Харківська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, о 21:15 окупанти завдали удару по селу Цупівка Харківського району: загорілися приватний житловий будинок та господарська споруда. Інформації про постраждалих станом на цей час не надходило.

"Близько 20:15 російський FPV-дрон атакував автомобіль екстреної медичної допомоги у м. Купʼянськ. Отримали поранення двоє працівників "Швидкої" — чоловіки віком 50 та 47 років", - зазначається в телеграм-каналі.

Крім того, під ударами FPV-дронів опинилося село Івашки Золочівської ОТГ Богодухівського району. Там пошкоджено домоволодіння, господарські споруди та електромережі.

Вдень російська армія обстріляла село Рубіжне Чугуївського району. Унаслідок обстрілу сталася пожежа у покинутому будинку, вогонь охопив площу близько 100 кв. метрів.

Джерело: https://t.me/prokuratura_kharkiv/24655

