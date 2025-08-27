У Києві працює ППО

На лівому березі столиці працюють сили протиповітряної оборони, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", – написав Кличко у телеграм-каналі.

У пресслужбі Київської міської військової адміністрації поінформували, що сили ППО здійснюють заходи з ліквідації загрози в небі над містом: "Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки", – наголосили в КМВА.