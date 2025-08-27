Інтерфакс-Україна
Події
21:35 27.08.2025

ЄС розглядає запровадження вторинних санкцій проти Росії

1 хв читати
ЄС розглядає запровадження вторинних санкцій проти Росії

Європейський Союз опрацьовує можливість запровадження вторинних санкцій для недопущення допомоги третіх країн у обході чинних обмежувальних заходів проти Росії, повідомляє Bloomberg, посилаючись на проінформовані джерела.

"Наразі ЄС готує 19-й пакет санкцій, який, за попередніми даними, здебільшого буде зосереджений на покаранні російських викрадачів українських дітей. Це питання обговорювалося під час останньої зустрічі президента США Дональда Трампа з європейськими лідерами у Білому домі", - зазначено в повідомленні.

Очікується, що міністри закордонних справ ЄС зустрінуться цього тижня в Копенгагені для обговорення низки варіантів. Співрозмовники відзначають, що консультації відбуватимуться на умовах анонімності.

За словами видання у Єврокомісії, яка є виконавчим органом ЄС, відмовилися коментувати підготовку санкційного пакету.

Як зазначається, міністри також обговорять можливе застосування інструменту протидії обходу санкцій, ухваленого у 2023 році, але ще не задіяного. Він дозволяє забороняти експорт, постачання чи передачу певних товарів до третіх країн, які можуть сприяти обходу санкцій.

"Окрім того, розглядається можливість запровадження додаткових обмежень проти нафтогазового та фінансового секторів РФ, а також розширення переліку товарів на імпорт та експорт. За словами джерел, ці дискусії матимуть неформальний характер і не будуть прямо зосереджені на новому пакеті", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #вторинні_санкції #єс #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:27 27.08.2025
Мерц: Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала – ЗМІ

Мерц: Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала – ЗМІ

16:17 27.08.2025
ДПСУ: на навчаннях "Запад-2025" в Білорусі кількість військових РФ буде значно менша, але розслаблятися не можна

ДПСУ: на навчаннях "Запад-2025" в Білорусі кількість військових РФ буде значно менша, але розслаблятися не можна

15:24 27.08.2025
РФ звинувачує Україну у власній підривній діяльності в Африці – МЗС

РФ звинувачує Україну у власній підривній діяльності в Африці – МЗС

11:33 27.08.2025
Литва пропонує розпочати переговори про вступ України до ЄС без участі Угорщини

Литва пропонує розпочати переговори про вступ України до ЄС без участі Угорщини

08:04 27.08.2025
Спецпосланець Віткофф заявив про можливість мирної угоди між Україною та РФ до кінця року

Спецпосланець Віткофф заявив про можливість мирної угоди між Україною та РФ до кінця року

01:33 27.08.2025
Робота НАБУ й САП має вирішальне значення для вступу України в ЄС - Кос

Робота НАБУ й САП має вирішальне значення для вступу України в ЄС - Кос

16:50 26.08.2025
Питання військової підтримки України обговорять міністри ЄС на неформальній зустрічі в Копенгагені у п'ятницю

Питання військової підтримки України обговорять міністри ЄС на неформальній зустрічі в Копенгагені у п'ятницю

14:33 26.08.2025
Парламентська мережа "United for Ukraine" закликала ЄС відкрити перший переговорний кластер з Україною на початку вересня

Парламентська мережа "United for Ukraine" закликала ЄС відкрити перший переговорний кластер з Україною на початку вересня

12:48 26.08.2025
Мінекономіки розпочало фінальну підготовку до офіційного скринінгу ЄС в агросекторі

Мінекономіки розпочало фінальну підготовку до офіційного скринінгу ЄС в агросекторі

11:30 23.08.2025
ЄС перерахував Україні EUR10,1 млрд доходів від заморожених активів РФ за півроку – ЗМІ

ЄС перерахував Україні EUR10,1 млрд доходів від заморожених активів РФ за півроку – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

G7 готові посилювати санкції проти РФ - Зеленський

Зеленський анонсував у п'ятницю у США зустріч команди України з командою Трампа

Зеленський призначив Ольгу Стефанішину послом України в США

Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Жінки-депутатки місцевих рад зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану - Свириденко

ОСТАННЄ

У Купʼянську через удар російського fpv-дрону постраждали двоє працівників "швидкої"

У Києві працює ППО

Оприлюднено укази про призначення Стефанішиної послом в США та звільнення з посади Маркарової

УЧХ надає допомогу евакуйованим у транзитних пунктах

Кличко закликав правоохоронців та Офіс президента відреагувати на напад на заступницю голови КМДА

В результаті стрілянини в школі в Міннеаполісі загинули дві людини і сам стрілець

Трамп може змусити Путіна погодитися на миротворчий контингент

G7 готові посилювати санкції проти РФ - Зеленський

Сили безпілотних систем за добу уразили 826 унікальних цілей противника

Зеленський анонсував у п'ятницю у США зустріч команди України з командою Трампа

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА