ЄС розглядає запровадження вторинних санкцій проти Росії

Європейський Союз опрацьовує можливість запровадження вторинних санкцій для недопущення допомоги третіх країн у обході чинних обмежувальних заходів проти Росії, повідомляє Bloomberg, посилаючись на проінформовані джерела.

"Наразі ЄС готує 19-й пакет санкцій, який, за попередніми даними, здебільшого буде зосереджений на покаранні російських викрадачів українських дітей. Це питання обговорювалося під час останньої зустрічі президента США Дональда Трампа з європейськими лідерами у Білому домі", - зазначено в повідомленні.

Очікується, що міністри закордонних справ ЄС зустрінуться цього тижня в Копенгагені для обговорення низки варіантів. Співрозмовники відзначають, що консультації відбуватимуться на умовах анонімності.

За словами видання у Єврокомісії, яка є виконавчим органом ЄС, відмовилися коментувати підготовку санкційного пакету.

Як зазначається, міністри також обговорять можливе застосування інструменту протидії обходу санкцій, ухваленого у 2023 році, але ще не задіяного. Він дозволяє забороняти експорт, постачання чи передачу певних товарів до третіх країн, які можуть сприяти обходу санкцій.

"Окрім того, розглядається можливість запровадження додаткових обмежень проти нафтогазового та фінансового секторів РФ, а також розширення переліку товарів на імпорт та експорт. За словами джерел, ці дискусії матимуть неформальний характер і не будуть прямо зосереджені на новому пакеті", - йдеться в повідомленні.