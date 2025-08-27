Інтерфакс-Україна
Події
15:24 27.08.2025

РФ звинувачує Україну у власній підривній діяльності в Африці – МЗС

2 хв читати

РФ активізувала свою системну дезінформаційну кампанію проти України в країнах Африки та безпідставно звинувачує Українську державу в нібито "небезпечній діяльності", "підриві основ державності й суверенітету" незалежних африканських країн, постачанні зброї та наданні підтримки незаконним збройним формуванням, планах дестабілізації країн Африканського континенту.

"Офіційно спростовуємо усі зазначені російські закиди, які не мають під собою жодних підстав чи доказів", - йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, опублікованих на сайті зовнішньополітичного відомства у середу.

Відзначається, що російська пропаганда кинула проти України весь свій арсенал: від голослівних звинувачень у медіа та розповсюдження дезінформації сітками проросійських ботів у соцмережах, до поширення підроблених документів та інших відвертих фейків.

"Прикметно, що Росія звинувачує Україну в тому, чим займається сама. Адже саме Росія направляє до держав Африки найманців і приватні армії, які підтримують неконституційні режими, плюндрують природні ресурси, несуть дестабілізацію та хаос, вчиняють численні воєнні злочини", - зазначають в МЗС.

У відомстві наголошують, що Україна прагне розвивати відносини з державами Африки на основі взаємної поваги заради процвітання, прогресу та зміцнення суверенітету і довела це реальними справами, збільшивши дипломатичну присутність на континенті, розвиваючи співпрацю в низці галузей та надаючи значну підтримку в рамках програми "Зерно з України".

"Прикро, що Росія намагається перенести свою війну та протистояння з Україною на Африканський континент. Рішуче засуджуємо спроби Росії втягувати держави Африки в політичне протистояння. Україна прагне розвивати двосторонні відносини з африканськими партнерами без втручання третіх держав. Розцінюємо посилення російської дезінформації проти України як спроби Москви завадити всебічній активізації відносин України та держав Африки, яка спостерігається протягом попередніх років. Запевняємо уряди країн Африки в щирих намірах розвивати взаємовигідну співпрацю заради збільшення добробуту та самодостатності наших держав", - йдеться в заяві.

Теги: #дезінформація #африка #рф

08:04 27.08.2025
Спецпосланець Віткофф заявив про можливість мирної угоди між Україною та РФ до кінця року

07:05 27.08.2025
Росіяни мають намір вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванням

05:52 27.08.2025
Спецпосланець Віткофф зустрінеться з представниками України у Нью-Йорку цього тижня - ЗМІ

05:23 27.08.2025
Світової війни не буде, але буде економічна - Трамп

15:50 20.08.2025
В ЦПД спростували загибель та зникнення без вісти 1,7 млн українських військових, Генштаб перепостив

18:40 08.08.2025
РФ цілеспрямовано дезінформує світ про наявність погодженого без України плану завершення війни - ЦПД

11:59 05.08.2025
В ЦПД попереджають про чергову кампанію дискредитації ТЦК через Телеграм

18:31 21.07.2025
ЦПД спростував російський фейк про начебто антиукраїнську акцію на кордоні України та Польщі

05:59 17.07.2025
В Офісі президента відбулася зустріч експертів і дослідників Африканського континенту

05:54 09.07.2025
Заступник глави ОП: для України важлива співпраця з країнами Африки та їхня підтримка

