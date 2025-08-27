Інтерфакс-Україна
Події
14:31 27.08.2025

Свириденко розпочала робочий візит до Данії

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко разом з урядовою командою розпочала робочий візит до Данії.

"Разом із командою розпочала робочий візит до Данії… Перший закордонний візит у новій ролі саме до Копенгагена, адже Данія зараз головує у Раді ЄС. Очікуємо, що відкриття перших переговорних кластерів стане нашим спільним досягненням. Напередодні важливих переговорів з ЄС у вересні важливо максимально ефективно використати час для ухвалення всіх рішень", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, у програмі — зустрічі з прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен, міністром промисловості, бізнесу та фінансів Мортеном Бьодсковим та провідними данськими й міжнародними компаніями.

"Вдячні Данії за послідовну та принципову підтримку України. Під час першої офіційної зустрічі міністр Бьодсков оголосив про намір Данії внести щонайменше 500 млн данських крон до Фонду для України на проєкти з відбудови", - додала вона.

Свириденко нагадала, що від початку повномасштабної агресії Україна отримала близько 9 млрд євро військової допомоги та 907 млн євро цивільних внесків від данського уряду.

