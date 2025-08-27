Інтерфакс-Україна
Події
12:09 27.08.2025

План надійної підтримки безпеки України просувається вперед - президент Фінляндії

Фото: https://www.facebook.com/alexanderstubb/photos_by

Президент Фінляндії Александр Стубб обговорив з президентом України Володимиром Зеленським подальші дії за результатами зустрічі у Вашингтоні.

"Сьогодні ми обговорили подальші дії за результатами зустрічі у Вашингтоні, округ Колумбія. План потужної підтримки безпеки України реалізується. Україна готова до миру; Росія просто виграє час. Ми повинні чинити тиск на Росію, щоб вона сіла за стіл переговорів", - написав Стубб у соцмережі Х.

За його словами, Фінляндія разом з партнерами продовжуватиме працювати над досягненням справедливого та міцного миру в Україні.

Теги: #стубб #безпека #план

