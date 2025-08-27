Окупанти 27 разів обстрілювали населені пункти Донецької області за добу, двоє мирних загинули

Фото: Донецька ОВА

Двоє мирних жителів Донецької області загинули і ще 12 дістали поранення за минулу добу внаслідок обстрілів населених пунктів російськими окупантами, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 26 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці та Боковому (селище Білозерської міської громади Покровського району – ІФ-У)", - написав Філашкін в Телеграм в середу вранці.

За його словами, всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донецької області.

"Покровський район. У Добропіллі пошкоджено 2 склади, у Ганнівці — адмінбудівлю; у Боковому 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 3 адмінбудівлі і 11 одиниць транспорту. У Покровську поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок. У Веселому Шахівської громади зруйновано 3 будинки, пошкоджено 9", - повідомив голова обладміністрації.

У Сіверську Бахмутського района, за словами Філашкіна, пошкоджено шість будинків. Про постраждалих не повідомляється.

"Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 будинки і 3 господарчі споруди; у Дробишевому поранено 3 людини, пошкоджено авто. В Іверському Новодонецької громади пошкоджено 2 будинки та підприємство, в Новоявленці — 4 будинки. У Високопіллі Олександрівської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю, гараж, 4 легковика і сміттєвоз", - написав він.

З лінії фронту за минулу добу евакуйовано 405 людей, у тому числі 57 дітей, повідомив Філашкін.

Як повідомлялося, за даними голови обладміністрації, 25 серпня росіяни вбили одного мирного жителя Донецької області та шістьох поранили, 24 серпня одного вбили, трьох поранили, 23 серпня повідомлялося про одного убитого.

25 серпня з Донецької області було евакуйовано 550 людей, у тому числі 119 дітей, 24 серпня 258 людей, у тому числі 103 дитини, 24 серпня 320 людей, у тому числі 133 дитини.