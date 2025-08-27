Окупанти 60 разів обстрілювали населені пункти Сумської області за добу, троє поранених

Три жителі Шосткинської громади Сумської області отримали поранення внаслідок обстрілів з боку російських окупантів протягом доби станом на ранок середи, повідомляється в телеграм-каналі Сумської обласної військової адміністрації.

"У Шосткинській громаді поранені троє чоловіків – 1990, 1981, та 1977 року народження", - йдеться в зведенні.

Протягом доби, з ранку 26 серпня до ранку 27 серпня 2025 року, російські війська здійснили 60 обстрілів по 31 населеному пункту в 15 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Понад 20 ударів було завдано керованими авіаційними бомбами.

Повідомляється про пошкодження та знищення п'яти приватних будинків, автомобілів, цивільної інфраструктури.

"У Шосткинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури; у Тростянецькій громаді пошкоджено нежитлові будівлі, приватний будинок, 7 автомобілів, 2 трактори; в Есманьській громаді знищено приватний будинок; у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний будинок; у Білопільській громаді пошкоджено нежитлове приміщення та приватний будинок; у Річківській громаді пошкоджено приватний житловий будинок; у Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури; в Охтирській громаді пошкоджено нежитлові будівлі", - розповіли в обладміністрації.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано три людини.