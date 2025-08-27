Інтерфакс-Україна
Події
08:52 27.08.2025

Кількість постраждалих через ворожі атаки в Запорізькій області зросла до двох

1 хв читати
Кількість постраждалих через ворожі атаки в Запорізькій області зросла до двох
Фото: Запорізька ОВА

Кількість постраждалих внаслідок ворожих ударів в Пологівському районі зросла до двох осіб, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в Телеграм.

"Уже двоє поранених внаслідок ранкової атаки росіян по селу Успенівка. До медиків звернулася 52-річна жінка. Їй надали усю необхідну допомогу. Ворожими ударами пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та автівки місцевих мешканців", - написав Федоров в телеграм-каналі.

Перед цим він повідомляв, що отримав поранення 63-річний чоловік.

Теги: #запорізька #запорізька_хортиця #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:22 27.08.2025
Окупанти 60 разів обстрілювали населені пункти Сумської області за добу, троє поранених

Окупанти 60 разів обстрілювали населені пункти Сумської області за добу, троє поранених

08:37 27.08.2025
Пожежа й пошкодження житлового будинку внаслідок атаки ворожих дронів та артобстрілів у Дніпропетровській області

Пожежа й пошкодження житлового будинку внаслідок атаки ворожих дронів та артобстрілів у Дніпропетровській області

08:23 27.08.2025
Одна людина постраждала через ворожі атаки в Запорізькій області

Одна людина постраждала через ворожі атаки в Запорізькій області

21:09 26.08.2025
Ворог ударив дроном по багатоповерхівці в Херсоні - дві жінки поранені

Ворог ударив дроном по багатоповерхівці в Херсоні - дві жінки поранені

17:58 26.08.2025
Третина угод на офісному ринку Києва пов’язана з переїздом з пошкоджених внаслідок військових дій будівель

Третина угод на офісному ринку Києва пов’язана з переїздом з пошкоджених внаслідок військових дій будівель

08:57 26.08.2025
Ворог активно атакує дронами трасу М-14 "Херсон-Миколаїв"

Ворог активно атакує дронами трасу М-14 "Херсон-Миколаїв"

08:41 26.08.2025
Росіяни атакували дронами Сумщину: є пошкодження, пожежа та двоє постраждалих

Росіяни атакували дронами Сумщину: є пошкодження, пожежа та двоє постраждалих

08:01 26.08.2025
Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області

08:09 25.08.2025
Минулої доби під обстрілами опинилися понад 40 населених пунктів Херсонської області, троє людей поранені

Минулої доби під обстрілами опинилися понад 40 населених пунктів Херсонської області, троє людей поранені

07:54 24.08.2025
Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

ВАЖЛИВЕ

ППО знешкодила вночі 74 з 95 дронів, зафіксовано влучання в 9 локаціях

Спецпосланець Віткофф заявив про можливість мирної угоди між Україною та РФ до кінця року

Зеленський: Першими, де застосують норму множинного громадянства України, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада

Україна продовжить свої захисні операції - Зеленський

Зеленський анонсував контакти на тижні з країнами, які можуть бути майданчиками для розмови з РФ

ОСТАННЄ

Суми після нічної атаки РФ частково без світла, водопостачання з пониженим тиском

На Донеччині 83% від обласного фонду закладів освіти зазнало пошкоджень через війну

Міносвіти: 31,2 тис. вступників на магістратуру отримали рекомендації на бюджет

Майже 100 тис. родин першокласників уже подали заяву на "Пакунок школяра"

ППО знешкодила вночі 74 з 95 дронів, зафіксовано влучання в 9 локаціях

Генштаб зафіксував впродовж доби 173 бойові зіткнення

Спецпосланець Віткофф заявив про можливість мирної угоди між Україною та РФ до кінця року

Окупанти втратили впродовж доби 920 військовослужбовців

Росіяни мають намір вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванням

27 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА