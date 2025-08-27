Кількість постраждалих через ворожі атаки в Запорізькій області зросла до двох

Фото: Запорізька ОВА

Кількість постраждалих внаслідок ворожих ударів в Пологівському районі зросла до двох осіб, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в Телеграм.

"Уже двоє поранених внаслідок ранкової атаки росіян по селу Успенівка. До медиків звернулася 52-річна жінка. Їй надали усю необхідну допомогу. Ворожими ударами пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та автівки місцевих мешканців", - написав Федоров в телеграм-каналі.

Перед цим він повідомляв, що отримав поранення 63-річний чоловік.