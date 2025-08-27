Пожежа й пошкодження житлового будинку внаслідок атаки ворожих дронів та артобстрілів у Дніпропетровській області

Пошкоджена п’ятиповерхівка і пожежа на фермі внаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів, повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Телеграм.

"З вечора, вночі та зранку російські війська атакували районний центр і громади Нікопольщини: Марганецьку, Покровську, Мирівську. Ворог застосовував дрони й гатив з важкої артилерії. Пошкоджена пʼятиповерхівка. По Синельниківщині противник поцілив БпЛА. Горіла ферма у Покровській громаді. Пожежу ліквідували. Скрізь минулося без загиблих і постраждалих", - написав Лисак у телеграм-каналі.