27 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1281 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1281 RUSSIAN AGRESSION

27 серпня відзначають День українського сала, Міжнародний день боксу, Всесвітній день прощення, Міжнародний день лотереї, День любителів бананів, Всесвітній день гри "Камінь, ножиці, папір".

День Незалежності Республіки Молдова.

Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Пімена.

Сьогодні день народження Івана Франка, видатного українського поета, письменника, перекладача та науковця, діяча українського національного відродження (27 серпня 1856, с. Нагуєвичі - 28 травня 1916, Львів).

День українського сала

Це свято не є офіційним, але стало популярним серед українців, які в цей день обмінюються веселими картинками та беруть участь у різних заходах, пов’язаних із салом. Сало вважається національним продуктом України і має багато корисних властивостей. Воно містить вітаміни A, E, D, F та мікроелемент селен. Арахідонова кислота, яка є в салі, стимулює роботу головного мозку та серцевого м’яза, покращує роботу нирок і допомагає виводити зайвий холестерин.

День Незалежності Республіки Молдова

27 серпня Республіка Молдова святкує національне свято – День незалежності. У цей день у 1991 році Парламент Молдови затвердив Декларацію незалежності, пішовши за прикладом прибалтійських держав, а також України, Вірменії та Грузії. За декілька годин після підписання документу незалежність Молдови визнала і Румунія.

Міжнародний день боксу

Це свято було перенесено з 22 липня, щоб зв’язати його з першим чемпіонатом світу AIBA з боксу, який проводився в Гавані, Куба, 1974 року. Цей день має на меті вшанувати нелегку працю спортсменів і тренерів, а також популяризувати бокс серед населення. Бокс є одним з найдавніших і найпопулярніших видів спорту, який вимагає не лише фізичної сили, але й витримки та стратегії.

Всесвітній день прощення

Це свято було започатковане 1994 року в Канаді і з того часу поширилося на інші країни світу. Мета цього дня — заохотити людей до прощення, примирення та взаєморозуміння. Прощення є важливим елементом багатьох релігій і культур. Воно допомагає звільнитися від негативних емоцій, таких як гнів і образа, і сприяє покращенню психічного та фізичного здоров’я. У цей день людей заохочують загладжувати провину, прощати інших і, можливо, найважливіше, прощати себе.

Міжнародний день лотереї

Присвячений популяризації лотерей як форми розваги та можливості виграти призи. Лотереї мають давню історію, яка сягає ще античних часів. Наприклад, перша відома лотерея була проведена 1466 року в Брюгге, Бельгія, вдовою художника Яна ван Ейка. Лотереї стали популярними в Європі в кінці XV століття і від того часу поширилися по всьому світу. Вони використовуються не тільки для розваг, але й для збирання коштів на благодійні та громадські проєкти. Наприклад, на гроші від продажу лотерейних білетів був побудований Британський музей.

Цього дня народилися:

160 років від дня народження Чарлза Ґейтса Доза (1865-1951), американського державного та військового діяча, лауреата Нобелівської премії миру (1925);

120 років від дня народження Володимира Ієронімовича Івановича (1905-1985), українського письменника, поета. Дату народження подано за ЕСУ, інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 27.07.1905 р.;

100 років від дня народження Феодосія Кириловича Рогового (1925-1992), українського письменника.

Ще в цей день:

1916 - Румунське королівство оголошує війну Австро-Угорщині;

1934 - Ухвалюють постанову про заборону знищення лісу в 50-кілометровій зоні навколо Києва;

1938 - У Римі відбувається Другий Великий Збір Українських Націоналістів, який офіційно затверджує Андрія Мельника на посаді очільника Проводу Українських Націоналістів (лідера ОУН);

1939 - Відбувається перший у світі політ реактивного літака (He-178 німецького авіаконструктора Ернста Гайнкеля);

1955 - Виходить перше видання Книги рекордів Гіннеса;

1991 - Проголошують незалежності Молдови.

Церковне свято:

День пам’яті святого преподобного Пімена

Пімен був родом із Єгипту, народився близько 340 року. У молодому віці він разом з двома своїми братами пішов до одного з монастирів у Єгипетській пустелі, де вони прийняли чернечий постриг. Пімен був відомий своєю суворою аскезою та великим постом. Він міг не приймати їжу більше тижня, але завжди радив іншим їсти щодня, але без пересичення.

Пімен також прославився своєю духовною мудрістю та наставництвом. Він уникав зустрічей з мирськими людьми, але завжди був готовий допомогти ченцям своїми порадами. Помер святий у віці 110 років, близько 450 року, і незабаром після смерті був визнаний святим.

Іменини: Віктор, Дмитро, Георгій, Петро, Адріан, Наталія, Марія.