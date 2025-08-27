Спецпосланець Віткофф зустрінеться з представниками України у Нью-Йорку цього тижня - ЗМІ

Спеціальний посланець США Стів Віткофф заявив, що цього тижня зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку, повідомляє Reuters, посилаючись на заяви чиновника телеканалу Fox News.

"Спеціальний посланець США Стів Віткофф заявив у вівторок, що цього тижня зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку, додавши, що Вашингтон продовжує переговори з Росією, оскільки США прагнуть покласти край війні Москви в Україні", - повідомило агенство.

"Цього тижня я зустрічаюся з українцями. Тож я зустрінуся з ними цього тижня в Нью-Йорку, і це важливий сигнал. Ми щодня ведемо переговори з росіянами", – цитує Reuters слова Віткоффа у програмі "Special Report with Bret Baier" на каналі Fox News.

Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/witkoff-meet-ukrainians-new-york-this-week-says-talks-with-russia-ongoing-2025-08-27/