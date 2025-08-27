Робота НАБУ й САП має вирішальне значення для вступу України в ЄС - Кос

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос висловила рішучу підтримку діяльності НАБУ й САП. Свою позицію Кос оприлюднила на платформі X у середу.

"Зустрілася з керівництвом НАБУ та САП: їхня боротьба з корупцією має вирішальне значення для вступу України до ЄС та її відновлення", - написала Кос на X.

"Я ще раз заявляю про свою повну підтримку їхньої роботи: незалежні антикорупційні органи є основою верховенства права та здорового бізнес-клімату", - наголосила єврокомісар.

Джерело: https://x.com/MartaKosEU/status/1960363213691732352