01:33 27.08.2025
Робота НАБУ й САП має вирішальне значення для вступу України в ЄС - Кос
Єврокомісар з питань розширення Марта Кос висловила рішучу підтримку діяльності НАБУ й САП. Свою позицію Кос оприлюднила на платформі X у середу.
"Зустрілася з керівництвом НАБУ та САП: їхня боротьба з корупцією має вирішальне значення для вступу України до ЄС та її відновлення", - написала Кос на X.
"Я ще раз заявляю про свою повну підтримку їхньої роботи: незалежні антикорупційні органи є основою верховенства права та здорового бізнес-клімату", - наголосила єврокомісар.
Джерело: https://x.com/MartaKosEU/status/1960363213691732352