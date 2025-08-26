Кабмін затвердив порядок конкурсного відбору для надання фінпідтримки науковим фаховим виданням
Кабінет міністрів затвердив порядок проведення конкурсного відбору для надання фінансової підтримки науковим фаховим виданням України, як індексуються міжнародними наукометричними базами даних.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.
Зокрема, передбачено, що надання фінансової підтримки здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, що отримані за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу, відповідно до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобовʼязань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва.
Зазначається, що цілями запровадження фінансової підтримки визначено: підвищення якості наукових фахових видань України, які індексуються міжнародними наукометричними базами даних; імплементацію найкращих практик видавничої діяльності; підтримку публікаційної активності українських вчених; збільшення кількості наукових фахових видань України з відкритим доступом (Open Access), що сприятиме широкому представленню результатів досліджень українських вчених та їх інтеграції у європейський дослідницький простір, розвитку міжнародного наукового співробітництва.
Також урядом передбачено можливість використання коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих за рахунок зовнішнього інструменту допомоги ЄС, на підтримку наукових інформаційних ресурсів.