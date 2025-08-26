Кабмін звільнив першого заступника держсекретаря уряду Ярему

Кабінет міністрів звільнив Олександра Ярему з посади першого заступника державного секретаря уряду і Ілону Гавронську - з посади заступника міністра національної єдності України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Також звільнено Євгена Зборовського з посади заступника голови Державної служби України з безпеки на транспорті.

В той же час, уряд призначив Олексія Михайлова заступником голови Державної регуляторної служби України.