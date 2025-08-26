21:50 26.08.2025
Кабмін звільнив першого заступника держсекретаря уряду Ярему
Кабінет міністрів звільнив Олександра Ярему з посади першого заступника державного секретаря уряду і Ілону Гавронську - з посади заступника міністра національної єдності України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.
Також звільнено Євгена Зборовського з посади заступника голови Державної служби України з безпеки на транспорті.
В той же час, уряд призначив Олексія Михайлова заступником голови Державної регуляторної служби України.