Для РФ слід визначати чіткі терміни досягнення результатів, щоб змусити до миру
Для впливу на Москву треба визначити чіткі дати досягнення результатів, заявив міністр закордонних прав Люксембургу Ксав’є Беттель.
"Вибачте за такий песимізм, але я не бачу серйозної волі з боку Росії завершити війну. Отже, що ми маємо зробити, щоб вплинути на Росію? Потрібно визначити дати, коли ми кажемо: "це дата, коли ми маємо отримати такі-то результати", - сказав він на пресконференції в Одесі у вівторок.
Беттель зазначив, що у разі недотримання Росією цих термінів, потрібно діяти - застосовувати санкції з США та іншими країнами і чітко дати зрозуміти країні-агресору, що альтернативи немає.
"Бо поки вони відчувають, що, якщо ми покажемо добру волю, це означає нову відстрочку на два чи три тижні - війна не закінчиться. І коли ми зараз обговорюємо, коли або де мають відбутися мирні переговори, щодня гинуть люди, тож питання "коли", "кому", "де" неактуальне - треба діяти зараз ефективно", - наголосив він.