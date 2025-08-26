Для РФ слід визначати чіткі терміни досягнення результатів, щоб змусити до миру

Фото: https://www.facebook.com/XavierBettelPM

Для впливу на Москву треба визначити чіткі дати досягнення результатів, заявив міністр закордонних прав Люксембургу Ксав’є Беттель.

"Вибачте за такий песимізм, але я не бачу серйозної волі з боку Росії завершити війну. Отже, що ми маємо зробити, щоб вплинути на Росію? Потрібно визначити дати, коли ми кажемо: "це дата, коли ми маємо отримати такі-то результати", - сказав він на пресконференції в Одесі у вівторок.

Беттель зазначив, що у разі недотримання Росією цих термінів, потрібно діяти - застосовувати санкції з США та іншими країнами і чітко дати зрозуміти країні-агресору, що альтернативи немає.

"Бо поки вони відчувають, що, якщо ми покажемо добру волю, це означає нову відстрочку на два чи три тижні - війна не закінчиться. І коли ми зараз обговорюємо, коли або де мають відбутися мирні переговори, щодня гинуть люди, тож питання "коли", "кому", "де" неактуальне - треба діяти зараз ефективно", - наголосив він.