Села Запорізьке і Новогеоргіївка на Дніпропетровщині під контролем ЗСУ - речник Генштабу

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Села Запорізьке і Новогеоргіївка у Дніпропетровській області перебувають під контролем Збройних сил України, заявив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"У медіа поширилася інформація про ніби-то захоплення російськими окупантами сіл Запорізьке і Новогеоргіївка у Дніпропетровській області. Ця інформація не відповідає дійсності. Сьогодні мали місце спроби російських ДРГ проникнути на територію Дніпропетровської області. Нині на межі Донецької і Дніпропетровської областей тривають бої", - зазначив речник.

За його словами, Сили оборони України зупинили просування російських загарбників, виявляють російські ДРГ і знищують їх.