Єрмак і Умєров обговорювали в Катарі спільні інтереси у сфері безпеки та оборони

Фото: https://t.me/ermaka2022

Глава Офісу президента Андрій Єрмак разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим зустрілись з віце-прем’єр-міністром, міністром з питань національної оборони Катару шейхом Саудом бін Абдулрахманом бін Хасаном Аль-Тані.

"Обговорили спільні інтереси у сфері безпеки та оборони, а також шляхи подальшого розвитку партнерства між Україною та Катаром", - повідомив Єрмак у телеграм-каналі у вівторок.