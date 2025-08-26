Інтерфакс-Україна
Події
16:52 26.08.2025

Єрмак і Умєров обговорювали в Катарі спільні інтереси у сфері безпеки та оборони

1 хв читати
Єрмак і Умєров обговорювали в Катарі спільні інтереси у сфері безпеки та оборони
Фото: https://t.me/ermaka2022

Глава Офісу президента Андрій Єрмак разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим зустрілись з віце-прем’єр-міністром, міністром з питань національної оборони Катару шейхом Саудом бін Абдулрахманом бін Хасаном Аль-Тані.

"Обговорили спільні інтереси у сфері безпеки та оборони, а також шляхи подальшого розвитку партнерства між Україною та Катаром", - повідомив Єрмак у телеграм-каналі у вівторок.

Теги: #єрмак #умєров #обговорення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:02 26.08.2025
Шмигаль обговорив з військовим командуванням Великої Британії підготовку до наступного засідання групи "Рамштайн"

Шмигаль обговорив з військовим командуванням Великої Британії підготовку до наступного засідання групи "Рамштайн"

09:57 26.08.2025
Єрмак повідомив про повернення з окупованої території ще однієї дитини

Єрмак повідомив про повернення з окупованої території ще однієї дитини

22:00 25.08.2025
Єрмак: Норвегія допоможе Україні пройти зиму та підтримує закупівлі газу

Єрмак: Норвегія допоможе Україні пройти зиму та підтримує закупівлі газу

18:34 25.08.2025
Келлог зустрівся з Єрмаком та Умєровим

Келлог зустрівся з Єрмаком та Умєровим

14:20 25.08.2025
Зеленський обговорив з премʼєром Норвегії роботу з партнерами над гарантіями безпеки

Зеленський обговорив з премʼєром Норвегії роботу з партнерами над гарантіями безпеки

16:19 23.08.2025
Нові проєкти щодо посилення воєнної розвідки України обговорив Буданов із канадським філантропом Темертеєм й представниками діаспори

Нові проєкти щодо посилення воєнної розвідки України обговорив Буданов із канадським філантропом Темертеєм й представниками діаспори

09:37 23.08.2025
Єрмак повідомив про повернення з РФ ще 3 українських дітей та юнака

Єрмак повідомив про повернення з РФ ще 3 українських дітей та юнака

09:51 22.08.2025
Офіс президента реформують, залучивши на роботу військовослужбовців з бойовим досвідом – Єрмак

Офіс президента реформують, залучивши на роботу військовослужбовців з бойовим досвідом – Єрмак

18:43 21.08.2025
Україна здатна відбивати агресію РФ та не має наміру проводити референдум щодо територій – Єрмак

Україна здатна відбивати агресію РФ та не має наміру проводити референдум щодо територій – Єрмак

11:02 21.08.2025
Єрмак підтвердив, що більше трьох країн готові ввести свої війська в Україну

Єрмак підтвердив, що більше трьох країн готові ввести свої війська в Україну

ВАЖЛИВЕ

Бельгія, Нідерланди та Люксембург оголосили про EUR2 млн підтримки центру протезування на базі Одеського медуніверситету

Уряд оновить правила перетину держкордону для чоловіків віком від 18 до 22 років – Зеленський після зустрічі з Свириденко

За останні тижні із СЗЧ повернулося понад 1700 бійців, процес триває – директор ДБР

Зеленський і Келлог обговорили кроки, які можуть змусити РФ до реальних переговорів

Зеленський: важливо, щоб серед країн, які готові розмістити контингент в Україні, були головні лідери "Коаліції охочих"

ОСТАННЄ

Законопроєкт про незаконний перетин кордону не має реальних механізмів реалізації – юристи

Країни Бенілюкс продовжать допомагати Україні "стільки, скільки буде потрібно" – спільна заява

ДМС перейменувала Дніпровську та Миколаївську митниці на Південно-Східну та Південну

Зрадник, який "зливав" ворогу маршрути руху військових ешелонів на Дніпропетровщині, отримав 15 років тюрми

"Укрзалізниця" намагається вибудувати альтернативні транзитні шляхи – голова правління

Питання військової підтримки України обговорять міністри ЄС на неформальній зустрічі в Копенгагені у п'ятницю

У Києві відкрили протезний центр Human Titans

Qutub Minar у Делі підсвітили кольорами прапора України до Дня незалежності — посольство

Дорога Херсон-Миколаїв непроїзна через дрони вже давно, під загрозою - інші міста – екснардеп Луценко

Україна і Молдова готові до відкриття переговорів із ЄК щодо Кластера 1 "Основи процесу вступу до ЄС" - Качка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА