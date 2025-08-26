Інтерфакс-Україна
Події
15:11 26.08.2025

Міносвіти затвердило концепції освітніх галузей в межах політики "Освіта для життя"

Фото: https://t.me/Ukrenergo

Міністерство освіти і науки України затвердило концепції освітніх галузей на 2025-2030 роки в межах політики "Освіта для життя".

"Концепції систематизують інформацію про кожну галузь, пояснюють її мету, структуру і зв’язки з іншими галузями, описують актуальні виклики і пропонують рішення, які будуть ефективними у довгостроковій перспективі. Концепції освітніх галузей доповнюють і пояснюють державні стандарти загальної середньої освіти, а також показують, як має вибудовуватися навчання з 1 до 12 класу — послідовно, логічно та з урахуванням міжпредметних зв’язків", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що на основі концепцій Міносвіти планує до 2030 року: оновити модельні навчальні програми для всіх освітніх циклів; змінити підходи до створення, апробації та експертизи підручників і навчально-методичних матеріалів; розробити нові програми професійного розвитку для вчителів і освітніх управлінців; оновити освітні простори і їхнє оснащення відповідно до спеціально розроблених гайдбуків.

Крім того, в подальшому буде створена цифрова платформи для освітян, на якій будуть доступні: галузеві путівники, створені на основі концептуальних засад; інтерактивний освітній поступ учнівства з 1 до 12 класу; приклади реалізації наскрізних умінь і ключових компетентностей; інструменти для оцінювання навчальних результатів учнівства.

"Платформа дасть змогу вчительству вибудовувати навчання як послідовний процес, у якому кожен новий етап базується на попередньому і готує до наступного. Для учнів це означає зрозуміліший і практичніший освітній шлях, для вчителів — чіткі орієнтири та підтримку в щоденній роботі", - йдеться в повідомленні.

У відомстві очікують, що перші результати можна буде побачити вже в новому навчальному році: 64 школи пілотуватимуть оновлення змісту для 5 класів у мистецькій, технологічній і природничій галузях.

"Для цього вчителі, які апробуватимуть нові підходи й навчальні програми, вже проходять навчання й ознайомлюються з навчально-методичними матеріалами. Пілотування дасть змогу перевірити нові підходи на практиці, зібрати зворотний зв’язок й удосконалити матеріали перед масштабним упровадженням", - розповіли у міністерстві.

"Освіта для життя" — це комплексна політика Міносвіти, спрямована на системне оновлення змісту шкільної освіти, продовження та посилення реформи "Нової української школи". Її мета — забезпечити цілісний освітній досвід, у якому зміст освіти, підходи до викладання та шкільний простір доповнюють одне одного й допомагають учням і ученицям ліпше розуміти світ і себе в ньому.

Детально із затвердженими документами можна ознайомитися за посиланням: https://mon.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennia-kontseptualnykh-zasad-osvitnikh-haluzei-ta-dorozhnoi-karty-realizatsii-kontseptualnykh-zasad-osvitnikh-haluzei-na-2025-2030-roky

Теги: #освіта_для_життя #міносвіти

