14:56 26.08.2025

До держбюджету перераховано 2,6 млрд грн, конфіскованих у онлайн-казино "Pin-Up" - Офіс генпрокурора

У державну власність передано арештовані активи онлайн-казино "Pin-Up", повідомив Офіс генерального прокурора.

"Сьогодні на виконання рішення Шевченківського районного суду м. Києва в частині застосування спеціальної конфіскації до ТОВ "Укр Гейм Технолоджі", який набрав законної сили, АРМА та Міністерством Фінансів України перераховано до держбюджету України 2,6 млрд грн в рамках спеціальної конфіскації", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Прокурори Офісу генерального прокурора суді довели вину директора цього казино, вироком Шевченківського районного суду м. Києва його засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки та застосовано спеціальну конфіскацію коштів очолюваного ним товариства.

Як повідомлялось, у лютому 2025 року працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино "PIN-UP". У межах розслідування діяльності цього онлайн-казино працівники ДБР та прокурори Офісу генерального прокурора у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України виявили факти пособництва представників цієї компанії державі-агресору.

Зокрема, документально підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками РФ, підсанкційними в Україні суб’єктами, а також встановлено фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету агресора й підтримки діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти України.

Працівники ДБР провели комплекс процесуальних заходів, у тому числі технічних, із залученням відповідних експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України через використання послуг цього онлайн-казино.

У межах розслідування також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т.зв. "лнр", наповнюючи таким чином бюджет ворога.

Саме ж онлайн-казино, як з’ясувало Бюро під час досудового розслідування, продовжує діяльність на території РФ та російських вебресурсах.

Шевченківський районний суд Києва застосував спеціальну конфіскацію, стягнувши в дохід держави 2,6 млрд грн компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP. У ДБР зазначили, що це "найбільша спецконфіскація грошей в історії".

