Міноборони цифровізувало інформаційно-комунікаційну систему гарантування якості продукції

Міністерство оборони у рамках цифровізації системи оборонних закупівель створило інформаційно-комунікаційну систему підтримки державного гарантування якості продукції оборонно-промислового комплексу (ОПК), повідомила пресслужба міністерства.

"Нова цифрова система має підвищити прозорість оборонних закупівель та довіру до вітчизняних виробників озброєння та військової техніки", - зазначається в повідомленні.

В Міноборони зазначили, що це технологічне рішення направлено на автоматизацію та уніфікацію процедури державного гарантування якості, підвищення прозорості процесів із державного гарантування якості; підвищення ефективності планування, координації та контролю виконання робіт з державного гарантування якості.

На сайті Міноборони в розділі "Діяльність - Закупівельна" вже запрацювала у тестовому режимі відкрита частина нової цифрової системи. Користувачі можуть ознайомитися основними напрямами та механізмами роботи системи державного гарантування якості, актуальною законодавчою базою у сфері державного гарантування якості, стандартами НАТО серії AQAP, які прийняті в Україні як військові стандарти.