13:29 26.08.2025

DeepState вперше повідомив про окупацію двох сіл в Дніпропетровській області

Російські окупанти зайняли села Запорізьке та Новогеоргіївка Синельниківського району Дніпропетровської області, просунулися в районі села Шевченко Донецької області неподалік, а також сіл Біла Гора и Олександро-Шультине в напрямку міста Костянтинівка.

"Ворог окупував Запорізьке та Новогеоргіївку, а також просунувся поблизу Шевченко, Білої Гори та в Олександро-Шультиному", - повідомляється в телеграм-каналі OSINT-проєкту DeepState в четвер.

Це перші два села Дніпропетровської області, які, за даними DeepState, перейшли під повний контроль російських окупантів. Раніше повідомлялося лише про ворожий контроль над ділянками за межами населених пунктів та про частковий контроль над селом Дачне, яке зараз переважно залишається у "сірій зоні".

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 25 серпня підтверджує інформацію про окупацію Запорізького та Новогеоргіївки, відносячи на своїх мапах до контрольованих ворогом. Проте ще раніше у своїх зведеннях Інститут повідомляв про окупацію села Маліївка, яку DeepState не підтверджує та на своїй мапі відносить до "сірої зони".

"Геолокаційні кадри, опубліковані 25 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в центральній частині села Вороне та захопили Запорізьке", - йдеться в зведенні ISW, де також повідомляється про просування ворога під Новогеоргіївкою.

Натомість Генеральний штаб Збройних сил України окупацію Запорізького та Новогеоргіївки на своїх мапах до оперативної інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 26 серпня не підтверджує: обидва села не позначені як окуповані, як і Маліївка. При цьому підтверджується часткова окупація Дачного.

Площа російського контролю в районі Запорізького та Новогеоргіївки збільшилась за минулу добу на 19,51 кв км, "сіра зона" на 3,31 кв км, свідчать мапи DeepState. В районі Костянтинівки площа російського контролю збільшилась на 7,82 км км, натомість "сіра зона" зменилась на на 3,7 кв км. На інших ділянках зміни лінії фронту не нефіксовані.

Запорізьке та Новогеоргіївка знаходяться поблизу сходження адміністративних кордонів Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей.

Як повідомлялося, на минулому тижні площа російської окупації зростала в середньому на 16 кв км щодоби, натомість площа "сірої зони" скорочувалася на 2,5 кв км на добу.

Теги: #дніпропетровська_область #deepstate #окупація #генштаб

