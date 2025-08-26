Осередки пожеж на Сумщині локалізовані – ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Осередки масштабних пожеж, що виникли на трьох локаціях внаслідок атаки ворожих безпілотників у Сумський області, локалізовані, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у вівторок вранці.

"Масовану атаку по Сумській та Бездрицькій громадах на Сумщині здійснили росіяни сьогодні вночі: попередньо, двоє людей травмовані. Виникли масштабні пожежі. Рятувальники одночасно працювали на трьох різних локаціях. Палали нежитлові приміщення та оселі мирних громадян. Попри високе пожежне навантаження, всі осередки горіння локалізовані", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Раніше повідомлялось, що російські війська атакували дронами кілька громад Сумської області, місцями зникло світло, виникла пожежа та дві постраждалі жінки, повідомив глава ОВА Олег Григоров. В Шосткинській громаді після 1:00 внаслідок атаки БпЛА частина споживачів залишилася без світла, зафіксовано пошкодження житлового будинку. Після 3:00 росіяни здійснили масовану атаку дронами по Сумській та Бездрицькій громадах. Внаслідок влучань здійнялася пожежа. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі. У Путивльській громаді внаслідок удару дронів пошкоджені нежитлові приміщення та техніка.