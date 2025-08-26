ПС ЗСУ: Збито 47 ворожих БпЛА із 59, є влучання у 9 локаціях

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили оборони станом в ніч на вівторок знешкодили 47 ворожих БпЛА із 59, що атакували Україну, зафіксовано влучання 12-ти ударних БпЛА на дев'яти локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 47 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Загалом у ніч на 26 серпня (із 19:00 25 серпня) противник 59-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Таким чином, ефективність роботи ППО склала 79,6%

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомлялось, 25 серпня Сили оборони знешкодили 76 ворожих БпЛА із 104, що атакували Україну минулої ночі, зафіксовано влучання 28-ми ударних БпЛА на 15 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ. У неділю, 24 серпня, Сили оборони знешкодили 48 ворожих БпЛА із 72, що атакували Україну, було зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА та ракети на 10 локаціях.