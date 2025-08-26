Інтерфакс-Україна
08:41 26.08.2025

Росіяни атакували дронами Сумщину: є пошкодження, пожежа та двоє постраждалих

Російські війська атакували дронами кілька громад Сумської області, місцями зникло світло, виникла пожежа та дві постраждалі жінки, повідомив глава ОВА Олег Григоров.

"Минула ніч на Сумщині знову була неспокійною – ворог атакував безпілотниками низку громад. До медиків звернулися дві мешканки села у Бездрицькій громаді. 51-річну жінку госпіталізували, 63-річній постраждалій допомогу надали на місці", - написав він у телеграмі.

За його словами, в Шосткинській громаді після 1:00 внаслідок атаки БпЛА частина споживачів залишилася без світла. Також зафіксовано пошкодження житлового будинку.

Також після 3:00 росіяни здійснили масовану атаку дронами по Сумській та Бездрицькій громадах. Внаслідок влучань здійнялася пожежа. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі.

У Путивльській громаді внаслідок удару дронів пошкоджені нежитлові приміщення та техніка.

 

