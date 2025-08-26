26 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1280 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1280 RUSSIAN AGRESSION

26 серпня відзначають Міжнародний день собак, День музичної йоги, Міжнародний день актора.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Андріяна та Наталії.

Міжнародний день собак

Заснований у 2004 році американкою Коллін Пейдж, яка є експертом з поведінки тварин та захисником їхніх прав. Метою цього дня є привернення уваги до важливості собак у нашому житті та заохочення людей брати тварин із притулків. Собаки відіграють важливу роль у нашому житті, будучи вірними друзями, охоронцями, помічниками для людей з особливими потребами, а також допомагаючи правоохоронцям та рятувальникам. Цей день нагадує нам про важливість турботи та любові до цих чудових тварин.

Міжнародний день актора

Присвячений ушануванню акторів у всьому світі, незалежно від того, чи вони працюють у театрі, кіно, телебаченні або на цифрових платформах. Актори відіграють важливу роль у нашому житті, оскільки розповідають історії, що надихають, розважають та змушують задуматися.

Цей день також є нагадуванням про важливість підготовки та постійного навчання в акторській майстерності, а також стійкості, яка часто необхідна в цій професії. Це свято не лише для відомих акторів, але й для тих, хто тільки починає свій шлях у цій сфері.

День музичної йоги

День музичної йоги відзначають 26 серпня – це свято про гармонійне поєднання музики та йоги. Це унікальна подія, яке поєднує заспокійливу практику йоги з ритмічною красою музики. Цей день присвячений тим, хто любить практикувати йогу у супроводі певних музичних композицій. Хоча деякі практики йоги не використовують музику на заняттях, оскільки вважають, що вона відволікає увагу, багато викладачів і практиків йоги не можуть уявити свої заняття без музики. Музика допомагає задати ритм, налаштуватися на потрібний настрій, підключитися до процесу медитації, а також повністю розслабитися або прискорити рухи під час динамічних вправ.

День туалетного паперу

26 серпня щороку у світі відзначають День туалетного паперу. Свято вперше з’явилося в Америці у 2015 році.

Зараз туалетний папір без перебільшень вважається незамінним винаходом людства. Перший такий папір з’явився в Китаї ще у II сторіччі. У часи Середньовіччя в Піднебесній імперії його вже виробляли у промислових масштабах. У Європі про такий винахід дізналися лише у XIV сторіччі завдяки Марко Поло, який першим дістався Китаю.

В Америці туалетний папір в упаковці з’явився лише у 1857 р., а першу комерційну лінію з виготовлення упакованого туалетного паперу створив Джозеф К. Гейетті. У вигляді рулонів папір з’явився не одразу, спочатку його пакували у коробки. На початку XX сторіччя у США з’явився перший рулон.

За статистикою, протягом року мешканці планети використовують понад 30 мільярдів рулонів туалетного паперу (близько 60 000 рулонів за хвилину).

Цього дня народилися:

150 років від дня народження Джона Бакена Твідсмура (1875-1940), шотландського письменника, політика, дипломата;

145 років від дня народження Ґійома Аполлінера (справж. - Вільгельм Аполлінарій Костровицький) (1880-1918), французького поета, критика, художника, одного з основоположників літературного авангарду, що визначив напрямки розвитку французької та світової поезії у ХХ ст.;

140 років від дня народження Жуля Ромена (справж. - Луї Анрі Фарігуль) (1885-1972), французького письменника, поета, драматурга;

140 років від дня народження Корнила Трояна (1885-1959), українського правника, громадсько-політичного та освітнього діяча;

30 років від дня відкриття в Івано-Франківську (1995) пам’ятника І. Франкові.

Ще в цей день:

1914 - Засновують футбольний клуб Палмейрас;

1918 - Волт Дісней підробляє свої документи, "збільшує" собі вік, щоб піти на службу в Червоний Хрест;

1918 - Дипломатичні представники Української Держави й Османської імперії обмінюються грамотами з нагоди ратифікації Брестського мирного договору;

1926 - У Королівстві Італія створюють футбольний клуб "Фіорентина";

1939 - У Римі відбувається ІІ Великий збір Українських націоналістів, що ухвалює політичну програму Організації українських націоналістів, головою ОУН переобрано А. Мельника;

1991 - Президія Верховної Ради УРСР ухвалює рішення про тимчасове припинення діяльності Компартії України.

Церковне свято:

День пам’яті святих мучеників Андріяна і Наталії

Вони були подружжям з Нікомідії, що в Малій Азії, жили за часів імператора Максиміана (305-311 рр.), відомого своїми жорстокими переслідуваннями християн. Адріан був язичником і служив чиновником при дворі імператора, тоді як Наталія була таємною християнкою. Під час одного з гонінь Адріан зустрів групу християн, які відмовилися зректися своєї віри, навіть під загрозою смерті. Вражений їхньою мужністю, Адріан вирішив приєднатися до них і відкрито визнав себе християнином.

Його ув’язнили разом із іншими християнами, і Наталія, дізнавшись про це, підтримувала його, відвідувала у в’язниці та закликала бути мужнім. Адріан зазнав жорстоких катувань і був страчений разом із іншими мучениками. Наталія, яка пережила свого чоловіка, продовжувала допомагати переслідуваним християнам і померла на його гробі.

Іменини: Віктор, Дмитро, Георгій, Петро, Адріан, Наталія, Марія.