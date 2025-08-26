Інтерфакс-Україна
Події
04:39 26.08.2025

Окупанти втратили 142 осіб на покровському напрямку, усього на фронті 136 боєзіткнень - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 142 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 43 атаки, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 142 окупанти, з яких 86 безповоротно", - ідеться в повідомленні.

Українські захисники знищили 18 одиниць автомобільного транспорту, сім безпілотних літальних апаратів два пункти управління БпЛА та три укриття для особового складу. Також значно пошкоджено артилерійську систему та засіб РЕБ противника.

Загалом від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 43 рази намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Миролюбівка, Новоекономічне, Родинське, Гродівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Дачне. В деяких локаціях бої не припиняються.

Бої відбувались ще на 12 напрямках: Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямку

"Від початку цієї доби відбулося 136 бойових зіткнень. Загарбники завдали 43 авіаційних ударів, скинувши 57 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 459 дронів-камікадзе та здійснили 2799 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02cQstYBLF5J9EGivQG4pTnzDajf5AM21bKfDcwdsJxRGvVoHbEAwprDrbVvMTJn3nl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

