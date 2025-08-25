Клименко та прем’єр-міністр Норвегії вшанували пам’ять жертв влучання російської ракети у Києві

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зустрівся із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере біля зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки у Святошинському районі Києва та розповів йому про перебіг рятувальної операції.

"Сьогодні у Києві біля зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки, зустрівся із Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере. До рятувальної операції, що тривала понад 30 годин, була прикута увага мільйонів. Сьогодні наші партнери побачили масштаби трагедії на власні очі та вшанували пам’ять 29 загиблих людей, серед яких – діти. Розповів прем’єр-міністру про перебіг операції: пошук потерпілих, складні етапи деблокування з-під важких завалів, демонтаж аварійних конструкцій. Це була титанічна робота рятувальників, яка викликала глибоку повагу у норвезької делегації". – написав він у Телеграмі.

Клименко подякував Норвегії за постійну підтримку. "Лише для ДСНС вже передано близько 200 одиниць техніки: від обладнання для гасіння пожеж до човнів і катерів. Ця допомога щодня рятує життя українців", - резюмував він.

Як повідомлялось, у результаті удару, який нанесли росіяни у ніч на 31 липня, у Києві загинули 5 дітей, наймолодшій дитині було 2 роки, повідомив президент України Володимир Зеленський, всього ж тієї ночі у Києві загинула 31 людина.